Πότε και πως μετατρέπουμε τον καφέ μας σε ανθυγιεινό ρόφημα

Μπορεί ο καφές να αποτελεί μια καθημερινή απόλαυση, ομως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τον μετατρέψετε σε κάτι πολύ λιγότερο υγιεινό, αν όχι… ανθυγιεινό.

Αν δεν σας αρέσει ο σκέτος καφές, τα οφέλη του οποίου έχουν διαπιστωθεί σε μια σειρά από έρευνες, υπάρχουν πιο ισορροπημένοι τρόποι να απολαμβάνετε το αγαπημένο ρόφημά σας χωρίς να θυσιάζετε τη γεύση. Ειδικοί στο Very Well Health επισημαίνουν επτά λάθη που ενδεχομένως να κάνετε και δίνουν συμβουλές, όχι μόνο για να τα αποφύγετε, αλλά και για να ενισχύσετε τα οφέλη του καφέ σας.

1. Υπερβολή με ανθυγιεινά creamers

Τα creamers μπορεί να προσθέτουν γεύση και γλυκύτητα, όμως συχνά κρύβουν πολλά λιπαρά και ζάχαρη. Για παράδειγμα, μόλις 2 κουταλιές cream βανίλιας προσθέτουν 60 θερμίδες, 2 γραμμάρια λίπους και 10 γραμμάρια ζάχαρης. Μια καλύτερη λύση είναι λίγο φυτικό γάλα χωρίς ζάχαρη, όπως σόγια ή βρώμη.

2. Υπερβολική χρήση ζάχαρης ή τεχνητών γλυκαντικών

Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για να βελτιώσετε τη γεύση και τη γλυκύτητα του καφέ. Και ενώ η προσθήκη συστατικών στον καφέ μπορεί να ενισχύσει τη γεύση, είναι επίσης εύκολο να τον υπερφορτώσετε με πρόσθετη ζάχαρη και πιθανώς ανεπιθύμητες θερμίδες Μειώστε στο μισό την ποσότητα γλυκαντικού και δοκιμάστε τη χρήση κανέλας για έξτρα γεύση.

3. Επιλογή χαμηλής ποιότητας καφέ

Πολλοί συμβατικοί κόκκοι καφέ έχουν καλλιεργηθεί με φυτοφάρμακα και χημικά. Στρέψτε την προτίμησή σας σε βιολογικό, πιστοποιημένο, καφέ.

4. Υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και σε λάθος ώρες

Η καφεΐνη δίνει ενέργεια, αλλά σε υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα, άγχος, στομαχικές ενοχλήσεις και αϋπνία. Η καφεΐνη μένει στο σώμα έως και 14 ώρες. Οπότε, αποφύγετε τον καφέ το απόγευμα και προτιμήστε να τον πίνετε αφού πρώτα έχετε φάει ή τουλάχιστον μαζί με φαγητό.

5. Παράλειψη φυσικών ενισχυτικών γεύσης

Αν βασίζεστε μόνο σε ζάχαρη και αρωματισμένα creamers, χάνετε πιο υγιεινές επιλογές. Κανέλα, μοσχοκάρυδο, κακάο ή εκχύλισμα βανίλιας μπορούν να δώσουν γεύση και αντιοξειδωτικά χωρίς πρόσθετα.

6. Συχνή κατανάλωση συσκευασμένων ροφημάτων καφέ

Τα συσκευασμένα ροφήματα συχνά είναι γεμάτα σιρόπια, λιπαρά και θερμίδες — πολλές φορές περισσότερες και από ένα γεύμα. Φτιάχνοντας καφέ στο σπίτι, έχετε τον πλήρη έλεγχο.

7. Χρήση πλαστικών καφετιέρων, ποτηριών ή καψουλών

Το πλαστικό σε επαφή με καυτό νερό μπορεί να απελευθερώσει χημικές ουσίες όπως BPA, που σχετίζονται με ορμονικές διαταραχές. Προτιμήστε ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί ή κεραμικό υλικό. Έτσι προστατεύετε και την υγεία σας και το περιβάλλον. Για τις κάψουλες επιλέξτε αντί για πλαστικές, αλουμινένιες ή βιοδιασπώμενες.

Ζεστός ή κρύος καφές;

Δεν υπάρχει «πιο υγιεινή» επιλογή ανάμεσα σε ζεστό και κρύο καφέ. Η απάντηση εξαρτάται αποκλειστικά από τα πρόσθετα. Ο κρύος καφές έχει χαμηλότερη οξύτητα, ενώ ο ζεστός μπορεί να περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά. Επιλέξτε όποιον σας ταιριάζει.

Ο καφές δεν χρειάζεται να επιβαρύνει την υγεία σας. Με λίγη προσοχή στις επιλογές μπορεί να παραμείνει η πιο αγαπημένη σας – και υγιεινή – καθημερινή συνήθεια. Δοκιμάστε πιο ποιοτικούς κόκκους, περιορίστε τα πρόσθετα και παίξτε με φυσικά αρώματα ή υγιεινά συμπληρώματα. Έτσι, θα απολαμβάνετε κάθε φλιτζάνι με γεύση, ενέργεια και χωρίς περιττές επιβαρύνσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



