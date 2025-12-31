Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη

Η εφηβεία, οι ορμόνες και οι παράγοντες που καθορίζουν το τελικό ύψος

Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη
31 Δεκ. 2025 22:52
Pelop News

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη. Το σώμα κερδίζει γρήγορα βάρος και ύψος, ενώ παράλληλα εξελίσσονται τα εσωτερικά όργανα και τα υποστηρικτικά συστήματα του οργανισμού. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται εμφανής και στην καθημερινότητα, με τις συχνές αλλαγές ρούχων και παπουτσιών. Στη συνέχεια ο ρυθμός επιβραδύνεται, για να επιταχυνθεί ξανά στην εφηβεία, το τελευταίο στάδιο σωματικής ανάπτυξης.

Πότε ολοκληρώνεται η ανάπτυξη στα κορίτσια

Σύμφωνα με τη νεογνολόγο και παιδίατρο Lyndsey Garbi, η ηλικία στην οποία τα κορίτσια σταματούν να μεγαλώνουν διαφέρει, ωστόσο υπάρχουν σαφή σημεία αναφοράς. Η εφηβεία στα κορίτσια ξεκινά συνήθως 1–2 χρόνια πριν από την πρώτη έμμηνο ρύση και ολοκληρώνεται κατά κανόνα μεταξύ 15 και 16 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρούνται:

  • ταχεία αύξηση ύψους έως την πρώτη περίοδο

  • ανάπτυξη στήθους και αναπαραγωγικών οργάνων

  • εμφάνιση τριχών στη μασχάλη και την ηβική περιοχή

  • αυξημένη εφίδρωση, ακμή και αλλαγές στη σύσταση του δέρματος

  • εναλλαγές στη διάθεση λόγω ορμονικών μεταβολών

  • αλλαγή στο μέγεθος του ποδιού, ένα από τα πρώιμα σημάδια εφηβείας

Μετά την έναρξη της περιόδου, τα κορίτσια μπορεί να ψηλώσουν λίγο ακόμη, αλλά με σαφώς πιο αργό ρυθμό. Συνήθως, η έμμηνος ρύση σηματοδοτεί την αρχή της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του αναστήματος.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος

Η ανάπτυξη δεν εξαρτάται μόνο από τις ορμόνες. Ρόλο παίζουν:

  • Η κληρονομικότητα, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό ύψος

  • Η διατροφή, καθώς η έλλειψη θρεπτικών συστατικών ή ο υποσιτισμός μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη

  • Το σωματικό βάρος, με την παχυσαρκία να επισπεύδει συχνά την εφηβεία και το χαμηλό βάρος να την καθυστερεί

  • Η ορμονική λειτουργία, κυρίως του θυρεοειδούς και της υπόφυσης

  • Χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η νεανική αρθρίτιδα, η κυστική ίνωση και οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Πότε φαίνεται ότι η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί

Ένα κορίτσι πιθανότατα έχει φτάσει στο τελικό του ύψος όταν:

  • η αύξηση ύψους έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία 1–2 χρόνια

  • η έμμηνος ρύση έχει ξεκινήσει εδώ και 1–2 χρόνια

  • η ανάπτυξη των τριχών έχει ολοκληρωθεί

  • τα σωματικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν πλέον σε ενήλικη γυναίκα

Πότε χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση

Κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό. Ωστόσο, εάν ένα κορίτσι δεν έχει εμφανίσει περίοδο ή άλλα σημάδια εφηβείας έως τα 15 έτη, συνιστάται αξιολόγηση από ειδικό, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές διαταραχές, υποσιτισμό ή υποκείμενες παθήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτά τα τρία ζώδια θα «αναγεννηθούν» το 2026
22:52 Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη
22:39 Η Γαλλία εξετάζει το μπλοκάρισμα των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά
22:26 ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια τον Ιανουάριο παρά την άνοδο στην χονδρική
22:11 Ρόδι: Το κόκκινο φρούτο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία
21:52 ΒΙΝΤΕΟ οι 4 καθημερινές ασκήσεις που σας κρατούν πιο δυνατούς μετά τα 60
21:40 Gmail: Σημαντικές αλλαγές το 2026, ποιες λειτουργίες που καταργούνται
21:28 Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά για την «Μεγάλη Χίμαιρα»: στο ERTFLIX
21:14 Οι αναρτήσεις του ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, από το νοσοκομείο
21:00 ΒΙΝΤΕΟ οι έξι ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν στους κινηματογράφους το 2026
20:49 To Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
20:39 Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»
20:28 ΗΠΑ: Διευθύνων σύμβουλος έγινε «Αγιος Βασίλης» για τους εργαζόμενους, χάρισε απίστευτο ποσό
20:18 Ρεβεγιόν στο γήπεδο για τους παίκτες της Ολυμπιάδας
20:09 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου
19:58 Πάτρα: Οι πολίτες γέμισαν το κέντρο για τα τελευταία ψώνια
19:50 Πρόταση να γίνει στο Μεσολόγγι η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου
19:40 Κ. Ζαφειράκη: «Νιώθω ξανά γεμάτη μέσα στο νερό»
19:30 Τα 7+1 πράγματα που πρέπει να κάνετε  την πρώτη ημέρα του χρόνου
19:19 Δείτε σε ποια νησιά ο ΦΠΑ θα είναι μειωμένος κατά 30%
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ