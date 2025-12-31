Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη. Το σώμα κερδίζει γρήγορα βάρος και ύψος, ενώ παράλληλα εξελίσσονται τα εσωτερικά όργανα και τα υποστηρικτικά συστήματα του οργανισμού. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται εμφανής και στην καθημερινότητα, με τις συχνές αλλαγές ρούχων και παπουτσιών. Στη συνέχεια ο ρυθμός επιβραδύνεται, για να επιταχυνθεί ξανά στην εφηβεία, το τελευταίο στάδιο σωματικής ανάπτυξης.

Πότε ολοκληρώνεται η ανάπτυξη στα κορίτσια

Σύμφωνα με τη νεογνολόγο και παιδίατρο Lyndsey Garbi, η ηλικία στην οποία τα κορίτσια σταματούν να μεγαλώνουν διαφέρει, ωστόσο υπάρχουν σαφή σημεία αναφοράς. Η εφηβεία στα κορίτσια ξεκινά συνήθως 1–2 χρόνια πριν από την πρώτη έμμηνο ρύση και ολοκληρώνεται κατά κανόνα μεταξύ 15 και 16 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρούνται:

ταχεία αύξηση ύψους έως την πρώτη περίοδο

ανάπτυξη στήθους και αναπαραγωγικών οργάνων

εμφάνιση τριχών στη μασχάλη και την ηβική περιοχή

αυξημένη εφίδρωση, ακμή και αλλαγές στη σύσταση του δέρματος

εναλλαγές στη διάθεση λόγω ορμονικών μεταβολών

αλλαγή στο μέγεθος του ποδιού, ένα από τα πρώιμα σημάδια εφηβείας

Μετά την έναρξη της περιόδου, τα κορίτσια μπορεί να ψηλώσουν λίγο ακόμη, αλλά με σαφώς πιο αργό ρυθμό. Συνήθως, η έμμηνος ρύση σηματοδοτεί την αρχή της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του αναστήματος.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος

Η ανάπτυξη δεν εξαρτάται μόνο από τις ορμόνες. Ρόλο παίζουν:

Η κληρονομικότητα , που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό ύψος

Η διατροφή , καθώς η έλλειψη θρεπτικών συστατικών ή ο υποσιτισμός μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη

Το σωματικό βάρος , με την παχυσαρκία να επισπεύδει συχνά την εφηβεία και το χαμηλό βάρος να την καθυστερεί

Η ορμονική λειτουργία , κυρίως του θυρεοειδούς και της υπόφυσης

Χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η νεανική αρθρίτιδα, η κυστική ίνωση και οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Πότε φαίνεται ότι η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί

Ένα κορίτσι πιθανότατα έχει φτάσει στο τελικό του ύψος όταν:

η αύξηση ύψους έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία 1–2 χρόνια

η έμμηνος ρύση έχει ξεκινήσει εδώ και 1–2 χρόνια

η ανάπτυξη των τριχών έχει ολοκληρωθεί

τα σωματικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν πλέον σε ενήλικη γυναίκα

Πότε χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση

Κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό. Ωστόσο, εάν ένα κορίτσι δεν έχει εμφανίσει περίοδο ή άλλα σημάδια εφηβείας έως τα 15 έτη, συνιστάται αξιολόγηση από ειδικό, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές διαταραχές, υποσιτισμό ή υποκείμενες παθήσεις.

