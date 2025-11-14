Πότε θα γίνουν εκλογές; Η απάντηση και το πιθανότερο σενάριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε στους «γαλάζιους» βουλευτές κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο εντευκτήριο της Βουλής, τη σταθερή του πρόθεση να προχωρήσει σε προκήρυξη εθνικών εκλογών, την άνοιξη του 2027

Πότε θα γίνουν εκλογές; Η απάντηση και το πιθανότερο σενάριο
14 Νοέ. 2025 23:46
Το σύνθημα που «φωνάζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης  είναι «εκλογές το 2027» και μάλιστα με βεβαιότητα σε όποιον κάνει λόγο για πρόωρο ερχομό της κάλπης. Όμως τα σενάρια είναι πολλά και τα ερωτήματα με τις πιθανές ημερομηνίες για το όχι τόσο μακρινό πλέον 2027, είναι θέμα συζήτησης στους πολιτικούς κύκλους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε στους γαλάζιους βουλευτές κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την Παρασκευή 14.11.2025 στο εντευκτήριο της Βουλής, τη σταθερή του πρόθεση να προχωρήσει σε προκήρυξη εθνικών εκλογών, την άνοιξη του 2027.

Μιλώντας σε περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ που μαζεύτηκαν στο εντευκτήριο της Βουλής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε όπως είναι φυσικό μεταξύ άλλων και στις εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. «Δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27. Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω» είπε μεταξύ άλλων» είπε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Το σενάριο για εκλογές τον Μάρτιο, ήταν βασισμένο στο ότι τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που χρειάζονταν επαναληπτικές εκλογές, καλό θα ήταν να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Όπως είπε, οι εκλογές αναμένεται να γίνουν μέχρι την άνοιξη του 2027, με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή να αναφέρει πως το επικρατέστερο σενάριο για τις πρώτες κάλπες, με τα δεδομένα του σήμερα, είναι ο Απρίλιος του 2027.

Μάλιστα, όπως τόνισε η δημοσιογράφος, οι πρώτες κάλπες αναμένεται να στηθούν την Κυριακή των Βαΐων (25 Απριλίου 2027) ενώ οι δεύτερες θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2027.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ η στροφή αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπέμπει και μία διάθεση σταθερότητας καθώς ο χρόνος θα είναι πιο περιορισμένος μέχρι την ανάληψη της προεδρίας κάτι που σημαίνει ότι εάν χρειαστεί η χώρα να πάει και σε δεύτερες εκλογές, θα πρέπει να βγει σε αυτές αποτέλεσμα.

