Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου

Οι ημερομηνίες ανά Tαμείο

Συντάξεις Απριλίου 2022
02 Οκτ. 2025 8:48
Pelop News

Τέλος Οκτωβρίου αναμένονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους σε δύο δόσεις, στις 27 και στις 30 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

  • Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025:
    Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν.4387/2016), τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025:
    Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις σε Ενόπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Πυροσβεστικό Σώμα.

 
