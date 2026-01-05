Πότε ξεκινούν οι Χειμερινές εκπτώσεις 2026

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026.

Η πρεμιέρα των εκπτώσεων έχει οριστεί για τις 12 Ιανουαρίου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος αυτή αποτελεί κάθε χρόνο ευκαιρία για την αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης και εποχικών προϊόντων σε μειωμένες τιμές, προσφέροντας σημαντική «ανάσα» στον προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, αλλά όσοι συμμετέχουν υποχρεούνται να τηρούν κανόνες διαφάνειας, όπως η σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και η αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

-Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται.

-Το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

-Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

-Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

-Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.

-Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

-Οι καταναλωτές θα πρέπει να ζητάνε απόδειξη. Εκτός από λόγους φορολογικής εντιμότητας, σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος η απόδειξη είναι απαραίτητη για την επιστροφή των χρημάτων στους καταναλωτές.

-Οι εκπτώσεις συνήθως αφορούν τα προϊόντα της θερινής σεζόν ενώ οι προσφορές είθισται να αφορούν μη εποχικά είδη αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

-Στις προσφορές, οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι πραγματοποιούνται προσφορές και στα προϊόντα που πωλούν θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα η αρχική τιμή και η τελική τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση το ποσοστό έκπτωσης.

-Οι καταναλωτές, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του ν. 2251/94, έχουν κάθε δικαίωμα να ρωτούν για την προέλευση και την ποιότητα του προϊόντος και οι έμποροι έχουν την υποχρέωση να απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα.

