Πού έφτασε η θερμοκρασία τους -15 βαθμούς Κελσίου, πού χιονίζει

«Πάγωσε» η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της Ελλαδας. Που έδειξε κάτω από το μηδέν, ο υδράργυρος.

12 Ιαν. 2026 10:00
Pelop News

Στην κατάψυξη τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, να πέφτουν κάτω από το μηδέν

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 12/01/2026 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ πολύ ισχυρός ήταν ο παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Δευτέρας 12/01.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, του ΑΝΤ1 ανέφερε: «Τα χιόνια δεν είναι πολλά, ιδιαίτερα στην Αττική. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρξαν πολλές υποσχέσεις, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τα χιόνια είναι λίγα».

Όπως είπε ο ίδιος, χιονίζει αυτή τη στιγμή στις Ερυθρές, το έχει στρώσει στο Φλαμπούρι και στο Μπάφι στην Πάρνηθα, σε μεγάλα υψόμετρα.

Χιονίζει στο Άγιο Όρος, στη Λήμνο, στην Ικαρία, στα ορεινά όμως… Χιόνια έχουμε και στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στην Πελοπόννησο.

