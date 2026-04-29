Που θα δείτε Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ και Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ
Οι επιλογές στο αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Ξεχωρίζουν από το σημερινό (29/04/2026) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ο τελικός του FIBA Europe Cup στην Ισπανία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο, αλλά και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη
19:10 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ Rosh Saudi League
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup Δεύτερος τελικός
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs
22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 1 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ Champions League
22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Προημιτελικός)
