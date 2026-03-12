Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Τσέλιε

Η ΑΕΚ μετά από τρεις μήνες επιστρέφει στις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις, καθώς αντιμετωπίζει την Τσέλιε στην έδρα της για την πρώτη τους μάχη στους 16 του Conference League.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των 16

12/3 19:45 Ριέκα – Στρασβούργο

12/3 19:45 Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ

12/3 19:45 Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

12/3 19:45 Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

12/3 22:00 Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

12/3 22:00 Φιορεντίνα – Ράκοβ

12/3 22:00 Τσέλιε – ΑΕΚ

12/3 22:00 Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Ρεβάνς

19/3 19:45 Ράκοβ – Φιορεντίνα

19/3 19:45 ΑΕΚ – Τσέλιε

19/3 19:45 Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς

19/3 19:45 ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας

12/3 22:00 Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

12/3 22:00 Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν

12/3 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ

12/3 22:00 Στρασβούργο – Ριέκα

