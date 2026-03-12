Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Τσέλιε
Η ΑΕΚ μετά από τρεις μήνες επιστρέφει στις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις, καθώς αντιμετωπίζει την Τσέλιε στην έδρα της για την πρώτη τους μάχη στους 16 του Conference League.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των 16
12/3 19:45 Ριέκα – Στρασβούργο
12/3 19:45 Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ
12/3 19:45 Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
12/3 19:45 Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο
12/3 22:00 Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
12/3 22:00 Φιορεντίνα – Ράκοβ
12/3 22:00 Τσέλιε – ΑΕΚ
12/3 22:00 Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς
Ρεβάνς
19/3 19:45 Ράκοβ – Φιορεντίνα
19/3 19:45 ΑΕΚ – Τσέλιε
19/3 19:45 Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς
19/3 19:45 ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
12/3 22:00 Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
12/3 22:00 Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν
12/3 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ
12/3 22:00 Στρασβούργο – Ριέκα
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News