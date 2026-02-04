Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης
04 Φεβ. 2026 10:25
Pelop News

Το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα.

O Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (4/2) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Θυμίζουμε ότι οι ερυθρόλευκοι θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, καθώς οι οπαδοί εξάντλησαν τα εισιτήρια που δόθηκαν και έτσι οι Πειραιώτες θα έχουν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πάνω από 3.500 φιλάθλους.

