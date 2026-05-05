Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού

Οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά

Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού
05 Μάι. 2026 10:14
Pelop News

Μονακό – Ολυμπιακός πράξη τρίτη σήμερα και πρώτη στο Πριγκιπάτο για τα playoffs της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από τους Μονεγάσκους, έχοντας το προβάδισμα στη σειρά με 2-0, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο Final Four του Telekom Center Athens.

Η Μονακό θα παραταχθεί δίχως τους Νίκολα Μίροτιτς, Ντάνιελ Τάις και Άλφα Ντιάλο, ενώ ο Ολυμπιακός χωρίς τον Τάισον Γουόρντ.

Το σημερινό (5/5) πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)

Μονακό – Ολυμπιακός (20:45, Novasports Prime).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή
11:24 Για πέμπτη φορά ο τελικός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
11:17 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: H μάχη για τα 300.000 vouchers – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
11:14 Reuters: «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν»
11:11 Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:10 Η Δημοκρατία σε αναστολή
11:03 Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΣΕΒΑΣ
11:01 Σκιάθος: Το κόλπο με τους ασυνόδευτους σάκους πρόδωσε κύκλωμα με 13 κιλά ναρκωτικών
11:00 Τα πατίνια στο μικροσκόπιο μετά τα ατυχήματα ανηλίκων – Η Πάτρα βλέπει τα επόμενα «μπλόκα»
10:58 Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής
10:53 Αντίδραση του Ιράν κατά των ΗΠΑ για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ
10:47 Λυκοθανάση: “Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία”
10:39 Eurovision: Τι είπε ο Αργυρός για τον Akyla
10:31 ΙΟΒΕ: Κάμψη του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, στην κορυφή της απαισιοδοξίας οι Έλληνες καταναλωτές
10:28 Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ’ Εθνική
10:24 Πρόβλεψη σοκ από το ΔΝΤ για το πετρέλαιο και σενάρια να φτάσει τα 125 δολάρια
10:20 Μητσοτάκης για Marfin: «Διαρκής προειδοποίηση απέναντι στην τυφλή βία και τον διχασμό»
10:14 Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού
10:05 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ