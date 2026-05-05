Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού

Μονακό – Ολυμπιακός πράξη τρίτη σήμερα και πρώτη στο Πριγκιπάτο για τα playoffs της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από τους Μονεγάσκους, έχοντας το προβάδισμα στη σειρά με 2-0, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο Final Four του Telekom Center Athens.

Η Μονακό θα παραταχθεί δίχως τους Νίκολα Μίροτιτς, Ντάνιελ Τάις και Άλφα Ντιάλο, ενώ ο Ολυμπιακός χωρίς τον Τάισον Γουόρντ.

Το σημερινό (5/5) πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)

Μονακό – Ολυμπιακός (20:45, Novasports Prime).

