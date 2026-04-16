Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο

Η ΑΕΚ θέλει να κυνηγήσει σήμερα μία μεγάλη ανατροπή. Η Ένωση κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allywn Arena στις 22:00 στη ρεβάνς της ήττας της με 3-0 στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Conference League.

H αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2HD και από τον ΑΝΤ1.

Ο τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει στην διάθεση του τον Μάνταλο, αλλά και τον τιμωρημένο Γιόβιτς με τον Ζίνι να είναι ο επικρατέστερος.

Σχεδόν βέβαιο είναι ότι οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες, αφού έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



