Που θα δείτε τις μάχες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για τη Σούπερ Λιγκ

22 Φεβ. 2026 9:20
Pelop News

Γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Στην Ελλάδα η 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται σήμερα με πέντε αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 ο Παναθηναϊκος ταξιδεύει στη Κρήτη για να αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Βόλο (Nova Sports Prime). Στις 18:00 η AEL Novibet θα φιλοξενήσει στην έδρα της τον ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 2), στις 19:00 ο Άρης την Κηφισιά (Nova Sports Prime) και τέλος στις 20:00 η ΑΕΚ τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 1).

Στην Αγγλία και τη Premier League στις 16:00, η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με την Γουλβς (Nova Sports 2), η Σάντερλαντ με τη Φούλαμ (Nova Sports 4), η Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Λίβερπουλ (Nova Sports Premier League) και στις 18:30 θα ξεκινήσει το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου ανάμεσα στην Τότεναμ και την Άρσεναλ (Nova Sports Premier League).

Στη Serie A η Τζένοα θα υποδεχθεί τη Τορίνο (13:30, Cosmote Sport 3), η Αταλάντα τη Νάπολι (16:00, Cosmote Sport 3), η Μίλαν τη Πάρμα (19:00, Cosmote Sport 3) και η Ρόμα τη Κρεμονέζε (21:45, Cosmote Sport 3).

Στην Ισπανία η Χετάφε θα φιλοξενήσει τη Σεβίλλη (15:00, Nova Sports 1), η Μπαρτσελόνα την Λεβάντε (17:15, Nova Sports 1), η Θέλτα τη Μαγιόρκα (19:30, Nova Sports 1) και η Βιγιαρεάλ τη Βαλένθια (22:00, Nova Sports 1)

Στη Bundesliga η Φράιμπουργκ θα αναμετρηθεί με τη Γκλάντμπαχ (16:30, Nova Sports Start), η Ζανκτ Πάουλι με τη Βέρντερ Βρέμης (18:30, Nova Sports 3) και η Χάιντεχαϊμ με τη Στουτγκάρδη (20:30, Nova Sports 2).

Στο μπάσκετ γυναικών ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 13:30 (Mega News) τον Αθηναϊκό για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ιταλίας ανάμεσα στη Μιλάνο και την Τορτόνα (Cosmote Sport 6), στις 20:00 ο τελικός του κυπέλλου Ισπανίας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπασκόνια (Cosmote Sport 5), ενώ την ίδια ώρα οι Θάντερ θα φιλοξενήσουν στην Οκλαχόμα τους Κλίβελαντ Κάβαλιερς (Cosmote Sport 9) και στις 22:30 οι Μπάκς τους Ράπτορς (Cosmote Sport 4).

Τέλος στο βόλεϊ ανδρών ο Μίλωνας θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό (18:00, ΕΡΤ2) και στο γυναικών ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό (18:30, Mega News).

