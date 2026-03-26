Που θα δείτε τις μάχες της Πολωνίας και τις Ιταλίας για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου

26 Μαρ. 2026 10:18
Την Πέμπτη (26/3) τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αναμετρήσεις για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα δώσουν τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρόφιλου κοινού επικεντρώνεται την Πέμπτη (26/3) στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, στη ζώνη της Ευρώπης διεξάγονται σήμερα οι οκτώ ημιτελικοί και την Τρίτη (31/3) θα ακολουθήσουν οι τέσσερις τελικοί που θα δώσουν τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παιχνίδια είναι μονά νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι.

Όσον αφορά το πρόγραμμα, τεράστιο ενδιαφέρον έχει η αναμέτρηση της Πολωνίας με την Αλβανία του Θωμά Στρακόσα και του Σταύρου Πήλιου, ενώ η Τουρκία υποδέχεται τη Ρουμανία.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και η Ιταλία φιλοξενεί τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις

19:00 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τουρκία – Ρουμανία / Novasports Extra 4

19:00 Φιλικός Αγώνας: Κύπρος – Λευκορωσία / Novasports Start

19:00 Nations League: Γιβραλτάρ – Λετονία / Novasports 2HD

19:00 Nations League: Μάλτα – Λουξεμβούργο / Novasports 1HD

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Ουαλία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη / Novasports Premier League

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σλοβακία – Κόσοβο / Novasports Extra 3

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Πολωνία – Αλβανία / Novasports Extra 2

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Novasports Extra 1

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τσεχία – Ιρλανδία / Novasports Start

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Ουκρανία – Σουηδία / Novasports News

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Novasports 1HD

Αναλυτικά τα μονοπάτια των playoffs

1ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Νικητής Ημιτελικού 1

2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία

Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 3 – Νικητής Ημιτελικού 4

3ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία

Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 6 – Νικητής Ημιτελικού  5

4ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 7: Δανία – Βόρεια Μακεδονία

Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 8 – Νικητής Ημιτελικού 7

