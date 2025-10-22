Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ

Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
22 Οκτ. 2025 10:19
Η δράση στη League Phase του Champions League συνεχίζεται και το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) περιλαμβάνει σπουδαία παιχνίδια με κορυφαίο εξ αυτών την αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Γιουβέντους.

Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων η Τσέλσι υποδέχεται τον Άγιαξ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Ιωαννίδη φιλοξενεί τη Μαρσέιγ, ενώ η Μπάγερν αντιμετωπίζει την Κλαμπ Μπριζ.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:

19:45 Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ / COSMOTE SPORT 3 HD

19:45 Μπιλμπάο – Καραμπάγκ / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Τσέλσι – Άγιαξ / COSMOTE SPORT 4 HD

22:00 Μονακό – Τότεναμ / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Αταλάντα – Σλάβια Πράγας / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους / COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA
