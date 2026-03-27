Που θα δείτε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (27/3) την Παραγουάη στο “Καραϊσκάκης”, στο πλαίσιο διεθνούς φιλικής αναμέτρησης. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η διεθνής διακοπή για την Εθνική Ελλάδας αποτελεί μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για προετοιμασία ενόψει της παρθενικής παρουσίας της στη League A του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο, με την γαλανόλευκη να μετράει πλέον αντίστροφα για να δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά μέσα σε λίγα 24ωρα.

Το πρώτο εξ αυτών διεξάγεται το βράδυ της Παρασκευής (27/3), με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παρατάσσεται στο χορτάρι του “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για να κοντραριστεί με την Παραγουάη, λίγες ημέρες πριν από το φιλικό της με την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη (31/3).

Η σέντρα της αποψινής αναμέτρησης με τους Παραγουανούς είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA,.

