Που θα δείτε το ιστορικό παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ισπανία

Η ΑΕΚ δίνει ένα ιστορικό παιχνίδι στη Μαδρίτη, καθώς αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγιέκας με στόχο το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του Conference League.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις19:45 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 2 και τον ΑΝΤ1.

Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της περίπου 800 οπαδούς της, οι οποίοι θα πάρουν τη θέση τους στο πάνω διάζωμα του Βαγιέκας και θα δώσουν το δικό τους χρώμα.

