Που θα δείτε το Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός και το Μάντσεστερ Γ.-Μίλαν

Η δράση συνεχίζεται και τη Δευτέρα (8/12) με αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν μπροστά τους οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Δευτέρας:

16:00 Serie A Πίζα – Πάρμα / COSMOTE Sport 1HD

18:00 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός / Novasports Prime

19:00 Serie A Ουντινέζε – Τζένοα / COSMOTE Sport 1HD

21:30 Ισπανία – Segunda Μάλαγα – Σαραγόσα / Novasports Start

21:30 FA Cup Μπράκλεϊ – Μπέρτον / COSMOTE Sport 7HD

21:45 Serie A Τορίνο – Μίλαν / COSMOTE Sport 1HD

22:00 Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League

22:00 La Liga Οσασούνα – Λεβάντε / Novasports 1HD

22:00 Liga Portugal Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε / COSMOTE Sport 3HD

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



