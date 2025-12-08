Που θα δείτε το Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός και το Μάντσεστερ Γ.-Μίλαν
Η δράση συνεχίζεται και τη Δευτέρα (8/12) με αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν μπροστά τους οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Δευτέρας:
16:00 Serie A Πίζα – Πάρμα / COSMOTE Sport 1HD
18:00 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός / Novasports Prime
19:00 Serie A Ουντινέζε – Τζένοα / COSMOTE Sport 1HD
21:30 Ισπανία – Segunda Μάλαγα – Σαραγόσα / Novasports Start
21:30 FA Cup Μπράκλεϊ – Μπέρτον / COSMOTE Sport 7HD
21:45 Serie A Τορίνο – Μίλαν / COSMOTE Sport 1HD
22:00 Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League
22:00 La Liga Οσασούνα – Λεβάντε / Novasports 1HD
22:00 Liga Portugal Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε / COSMOTE Sport 3HD
