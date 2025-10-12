Που θα δείτε το σημερινό ντέρμπι αιωνίων για το ελληνικό πρωτάθλημα

Που θα δείτε το σημερινό ντέρμπι αιωνίων για το ελληνικό πρωτάθλημα
12 Οκτ. 2025 14:44
Pelop News

Το σημερινό μπασκετικό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύο ομάδες δίνουν νωρίς στη σεζόν το πρώτο ντέρμπι, το οποίο θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR στην έδρα της Μπασκόνια με 86-84 και ο Ολυμπιακός επί της Dubai BC στο φαληρικό γήπεδο με 86-67.

Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας είναι εκείνο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανιώνιο (σ.σ. κεκλεισμένων των θυρών), ενώ στις 16:00 ακολουθεί ο αγώνας του Περιστερίου με τη Μύκονο.

Το σημερινό πρόγραμμα

Περιστέρι – Μύκονος (16:00, ΕΡΤ2, Match Center από το SPORT24)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (19:00, ΕΡΤ2, Match Center από το SPORT24)
