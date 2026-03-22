Που θα δείτε τον μεγάλο τελικό του Τεντόγλου

Μετά το μετάλλιο του Καραλή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τορούν, η Ελλάδα ελπίζει σε ένα ακόμα μετάλλιο με την ημέρα να ανήκει στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Έλληνας άλτης, δις χρυσός Ολυμπιονίκης, θα συμμετάσχει στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν με στόχο το τρίτο μετάλλιο, έχοντας ήδη δύο χρυσά στη συλλογή του από αυτή τη διοργάνωση.

Ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει στο ίδιο γήπεδο χρυσό μετάλλιο και για το ευρωπαϊκό κλειστού στίβου του 2021, ενώ φέτος μεταξύ των συμμετεχόντων έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 8.27 μέτρα.

