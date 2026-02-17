Που θα κινηθεί η τιμή της λαγάνας και των θαλασσινών ενόψει Καθαράς Δευτέρας

Χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι, θα κινηθεί η τιμή της λαγάνας στους φούρνους την Καθαρά Δευτέρα.

Όπως τονίζει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Έλσα Κουκουμέρια μιλώντας στο enikonomia.gr , η μέση τιμή μιας παραδοσιακής λαγάνας σε φούρνους της Θεσσαλονίκης που είναι στα 400 γραμμάρια κυμαίνεται από 2,30 ευρώ έως και 2,50 ευρώ το τεμάχιο, ενώ στην Αθήνα η μέση τιμή της ανεβαίνει στα 3,20 ευρώ με 3,50 ευρώ καθώς το μέγεθος της είναι στα 700γραμμάρια με 750 γραμμάρια.

Ωστόσο διαφορετική φαίνεται πως είναι η εικόνα για τα θαλασσινά εδέσματα που συνοδεύουν ένα σαρακοστιανό τραπέζι τη Καθαρά Δευτέρα καθώς σε ορισμένα από αυτά οι τιμές είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι λόγω μεγαλύτερης ποικιλίας και σε κάποια άλλα αυξημένες εξαιτίας διάφορων παραγόντων, όπως επάρκεια, λειτουργικά έξοδα κλπ.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου Αγοράς Γεράσιμος Μανταλβάνος αναφέρει στο enikonomia.gr για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των θαλασσινών εδεσμάτων ενόψει της Καθαράς Δευτέρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μανταλβάνο

Χταπόδι

Το φρέσκο χταπόδι κοστίζει φέτος από 14 μέχρι και 20 ευρώ το κιλό από 18 ευρώ μέχρι και 22 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι. Η τιμή του διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του χταποδιού και την ποιότητα του. Φέτος έχει μεγαλώσει το εύρος της τιμής του χταποδιού σε σχέση με πέρυσι λόγω του ότι υπάρχει και ποικιλία και σε μεγέθη. Επίσης επισημαίνεται πως τα χταπόδια σε μεγαλύτερο μέγεθος είναι πιο δυσεύρετα για αυτό και οι τιμές τους είναι πιο ακριβές.

Τα κατεψυγμένα χταπόδια πωλούνται φέτος από 10 έως και 15 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος από 12 ευρώ έως 16 ευρώ που ήταν η τιμή τους πέρυσι. Φέτος υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στα χταπόδια σε σχέση με πέρυσι για αυτό και η τιμή τους είναι πιο ανταγωνιστική.

Γαρίδα

Η τιμή πώλησης της κόκκινης γαρίδας κατεψυγμένης της Αργεντινής είναι από 13 ευρώ έως και 14 ευρώ από 10 ευρώ έως και 12 ευρώ το κιλό που κόστιζε πέρυσι. Η τιμή της είναι αυξημένη κατά 1 ευρώ με 2 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και αυτό διότι οι έμποροι αγοράζουν την γαρίδα πιο ακριβή σε σχέση με το περασμένο έτος και δεν μπορούν να αφομοιώσουν την ανατίμηση. Αυτή είναι η μοναδική αύξηση που γίνεται φέτος στα θαλασσινά στην Βαρβάκειο αγορά.

Γάμπαρη σκουρόχρωμη γαρίδα κατεψυγμένη: Φέτος πωλείται από 9 ευρώ έως και 10 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος από 10 ευρώ με 11 ευρώ που ήταν πέρυσι η τιμή της. Στην τιμή της καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 1 ευρώ με 2 ευρώ.

Τα καλαμάρια

Τα ελληνικά φρέσκα καλαμάρια: Αυτά φέτος πωλούνται από 18 ευρώ έως και 22 ευρώ το κιλό από 20 ευρώ και άνω που κόστιζαν πέρυσι.

Τα κατεψυγμένα καλαμάρια κοστίζουν από 10 ευρώ μέχρι 18 ευρώ το κιλό αναλόγως το μέγεθος από 12 ευρώ μέχρι και 23 ευρώ που ήταν πέρυσι η τιμή τους.

Τα θράψαλα

Τα θράψαλα του μισόκιλου και παραπάνω είτε είναι φρέσκα είτε κατεψυγμένα πωλούνται από 8 ευρώ, όπως και πέρυσι.

Το μικρό φρέσκο θραψαλάκι κοστίζει περίπου στα 5 ευρώ. Υπάρχει κάποια έλλειψη στο ντόπιο το θραψαλάκι το μικρό.

Σουπιά

Οι φρέσκιες -κατεψυγμένες σουπιές πωλούνται φέτος από 10 ευρώ έως 11 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος, ενώ πέρυσι κόστιζαν 12 ευρώ οι μικρές( 200γρμμάρια-300 γραμμάρια) και οι μεγάλες (800 γραμμαρίων).

