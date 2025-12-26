Πού βρίσκεται σήμερα ο Άγιος Βασίλης – Δείτε LIVE το ταξίδι του μέχρι την Πρωτοχρονιά

Καθώς οι γιορτές συνεχίζονται, μικροί και μεγάλοι αναρωτιούνται ακόμα: Πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης; Η απάντηση δίνεται σε πραγματικό χρόνο χάρη σε δύο κλασικές υπηρεσίες εντοπισμού που λειτουργούν κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) παρακολουθεί το ταξίδι του Άγιου Βασίλη για 70η συνεχή χρονιά το 2025. Η παράδοση ξεκίνησε το 1955 από ένα τυπογραφικό λάθος σε διαφήμιση εφημερίδας: τα παιδιά καλούσαν κατά λάθος το απόρρητο τηλέφωνο της τότε Διοίκησης Αεράμυνας (CONAD). Ο Συνταγματάρχης Χάρι Σουπ ανταποκρίθηκε δημιουργικά, δίνοντας αναφορές για την πορεία του Άγιου Βασίλη, και έτσι γεννήθηκε η ετήσια παράδοση. Από το 1958 η NORAD ανέλαβε επίσημα την παρακολούθηση, χρησιμοποιώντας ραντάρ, δορυφόρους και εθελοντές.

Σήμερα, η NORAD παρέχει live χάρτη στο noradsanta.org, όπου εμφανίζεται η τρέχουσα θέση του έλκηθρου, ο αριθμός των δώρων που έχουν παραδοθεί, βίντεο και παιχνίδια.

Παράλληλα, η Google προσφέρει το δικό της Santa Tracker στο santatracker.google.com, με διαδραστικό χάρτη, εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο σπίτι σας, παιχνίδια, βίντεο και δραστηριότητες με ξωτικά. Το εργαλείο χρησιμοποιεί τεχνολογία Google Maps και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.

