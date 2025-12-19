Πούτιν: «Ανοησίες της Δύσης ο πόλεμος με την Ευρώπη»

Τις αιτιάσεις του κατά των ηγετών της Δύσης για την κατάσταση που επικρατεί στο ουκρανικό μέτωπο διατύπωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη μαραθώνια ετήσια συνέντευξή του.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «ανοησίες» τα περί επίθεσης της Ρωσίας στην Ευρώπη και κατηγόρησε τους Δυτικούς ηγέτες ότι «δημιούργησαν με τα ίδια τους τα χέρια» την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία και ότι επιδεινώνουν τη σύγκρουση. Μάλιστα, ανέφερε ότι μιλούν συνεχώς για την προετοιμασία τους για πόλεμο με τη Ρωσία.

«Αυτό γίνεται με βάση τα εσωτερικά πολιτικά τους κίνητρα, προκειμένου να δημιουργήσουν την εικόνα ενός εχθρού», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι «να καλύψουν λάθη που δημιουργήθηκαν συστηματικά από ηγέτες στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική».

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ευρώπη»

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ευρώπη. Η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ, σημείωσε, «δεν αναφέρει τη Ρωσία ως κύρια απειλή». Ως εκ τούτου, απέδωσε ως ένα βαθμό την ευθύνη για τις εντάσεις με τη Μόσχα στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τη σύγκρουση «εφόσον λάβει εγγυήσεις ασφαλείας». Ωστόσο, το κρίσιμο είναι τι εννοεί με τον όρο εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς μέχρι στιγμής, έχουν ζητηθεί μεγάλες απαιτήσεις από την Ουκρανία.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της νομικής προσφυγής του Τραμπ κατά του BBC.

«Το ΝΑΤΟ παραβίασε τις υποσχέσεις για τη διεύρυνση»

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει σε συμβιβασμούς για την Ουκρανία. Ερωτηθείς για το εάν η χώρα θα ζει ειρηνικά τον επόμενο χρόνο, απάντησε ότι αυτός είναι ο στόχος. «Θα ήθελα να το επαναλάβω με έμφαση, θέλουμε να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα», είπε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι απαιτείται αφαίρεση των αρχικών αιτιών της σύγκρουσης για να διασφαλιστεί μια μόνιμη και σταθερή ειρήνη.

«Είχαμε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν για μη διεύρυνση ήταν ψευδείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προκαλούσαν ανησυχία στο παρελθόν και προκαλούν ανησυχία και τώρα.

