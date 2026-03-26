Πούτιν: Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αφήσει παγκόσμιο αποτύπωμα όπως η πανδημία

Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν, κατά τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστούν, με τον Ρώσο πρόεδρο να υποστηρίζει ότι ο πιθανός αντίκτυπός τους μπορεί να αποδειχθεί συγκρίσιμος με εκείνον της πανδημίας του κορωνοϊού. Τη δήλωση έκανε μιλώντας σε επιχειρηματίες στη Μόσχα, σε μια συγκυρία έντονης ανησυχίας για τις διεθνείς αγορές και τις ενεργειακές ροές.

Ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία

Ο Ρώσος πρόεδρος στάθηκε στις πιέσεις που, όπως είπε, δέχονται ήδη βασικοί τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει τις μεταφορές, την παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, συνέδεσε την αβεβαιότητα αυτή με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, καλώντας μάλιστα τη Ρωσία να μη σπαταλήσει τα αυξημένα έσοδα από το πετρέλαιο που προκύπτουν από την τρέχουσα κρίση.

Όπως ανέφερε, ακόμη και οι ίδιες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν μπορούν να προβλέψουν με σαφήνεια την εξέλιξη της κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι ήδη κυκλοφορούν εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο συνολικός αντίκτυπος θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της πανδημίας, η οποία είχε επιβραδύνει απότομα την ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του πλανήτη.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Οι δηλώσεις Πούτιν έρχονται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη πυροδοτήσει νέες ανησυχίες για τις ενεργειακές προμήθειες, τις τιμές του φυσικού αερίου και τη συνολική ανθεκτικότητα της διεθνούς οικονομίας. Το Reuters μετέδωσε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει αυξήσει τα έσοδα της Ρωσίας, την ώρα που στην Ευρώπη ενισχύονται οι πιέσεις για επανεξέταση ενεργειακών και οικονομικών σχεδιασμών λόγω της κρίσης.

Η αναφορά του Ρώσου προέδρου στην πανδημία επιχειρεί να δείξει το μέγεθος της αβεβαιότητας που επικρατεί διεθνώς. Παρότι δεν παρουσίασε συγκεκριμένη πρόβλεψη ή ποσοτική εκτίμηση, έδωσε το στίγμα ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει τη σύγκρουση όχι μόνο ως γεωπολιτικό γεγονός, αλλά και ως πιθανό παράγοντα νέας παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής.

