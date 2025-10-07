Πούτιν και Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για τη Γάζα

«Η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη»

07 Οκτ. 2025 19:34
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησαν τηλεφωνικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας…

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η Τουρκία κάνει προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, ενώ παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας για τα γενέθλιά του.
