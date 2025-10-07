Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν, «παραιτήσου» λέει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ

Πρόκειται για μια θεαματική ρήξη ανάμεσα σε πρώην συμμάχους

Εμανουέλ Μακρόν
07 Οκτ. 2025 18:44
Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια θεαματική ρήξη ανάμεσα σε πρώην συμμάχους: ο Εντουάρ Φιλίπ, πρωθυπουργός της Γαλλίας από το 2017 έως το 2020 και κεντρική φιγούρα του αρχικού μακρονισμού, δήλωσε σήμερα (07.10.2025) στο ραδιόφωνο RTL ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία» απέναντι στο πολιτικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Δεν είμαι υπέρ μιας άμεσης και βίαιης παραίτησης… αλλά ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να ανακοινώσει ότι θα οργανώσει πρόωρες προεδρικές εκλογές», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026, ώστε να υπάρξει χρόνος για μια σωστή προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία.

Ένας πρώην σύμμαχος που έγινε πολιτικός αντίπαλος
Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, εμφανίζεται πλέον ως ένας από τους κύριους διεκδικητές της διαδοχής του Μακρόν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να φτάσει στον δεύτερο γύρο απέναντι στον υποψήφιο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (Rassemblement National).

Το κάλεσμά του για παραίτηση έρχεται τη στιγμή που η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει: η κυβέρνηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί παραιτήθηκε τη Δευτέρα, μόλις 14 ώρες μετά τον σχηματισμό της — η τρίτη κυβέρνηση που πέφτει μέσα σε έναν χρόνο.

Στο κεντρώο κόμμα Horizons, που ίδρυσε το 2021, ο Φιλίπ δεχόταν αυξανόμενη πίεση να διαφοροποιηθεί ανοιχτά από τον πρόεδρο. Πολλοί συνεργάτες του τον προέτρεπαν «να εκμεταλλευτεί τη στιγμή» για να παρουσιαστεί ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Οι κεντρώοι εγκαταλείπουν το «πλοίο Μακρόν»
Σύμφωνα με το Politico, η στάση αυτή σηματοδοτεί μια καμπή: οι κεντρώοι υποστηρικτές του προέδρου εγκαταλείπουν σταδιακά το πλοίο. Πριν από τον Φιλίπ, αρκετοί πρώην πρωθυπουργοί —ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο Μισέλ Μπαρνιέ και πιο πρόσφατα ο Γκαμπριέλ Ατάλ— απέτυχαν να κυβερνήσουν μια Εθνοσυνέλευση χωρίς σταθερή πλειοψηφία.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν που σήμερα ηγείται του προεδρικού κόμματος Renaissance, εξέφρασε και ο ίδιος την απογοήτευσή του: «Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του προέδρου», δήλωσε, κατηγορώντας τον ότι «επιμένει να κρατά την εξουσία» παρά την ήττα στις πρόωρες εκλογές που ο ίδιος είχε προκαλέσει πέρσι.

Μια κοινή γνώμη διχασμένη αλλά κουρασμένη
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Elabe, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το 51 % των Γάλλων θεωρεί ότι μια παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν θα βοηθούσε στην εκτόνωση της πολιτικής κρίσης, ενώ το 26 % πιστεύει ότι θα την επιδείνωνε. Το υπόλοιπο 23 % δεν εξέφρασε γνώμη.

Αν ο Μακρόν αποφάσιζε πράγματι να εγκαταλείψει το Μέγαρο των Ηλυσίων, νέες προεδρικές εκλογές θα έπρεπε να διεξαχθούν μέσα σε διάστημα 20 έως 35 ημερών. Η θητεία του λήγει επισήμως το 2027 — όμως η πολιτική καταιγίδα που μαίνεται στο Παρίσι θα μπορούσε να τερματίσει την προεδρία του πολύ νωρίτερα.

 
