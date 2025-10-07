Σιβηρία: Επίθεση με drones σε διυλιστήριο, «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» λένε οι Ρώσοι ΒΙΝΤΕΟ

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο εμπόδισαν την “έκρηξη” των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά τοπικό μέσο ενημέρωσης, το MegaTioumen, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι μια δομή ψύξης επλήγη

07 Οκτ. 2025 17:53
Pelop News

Στο Τιούμεν της Σιβηρίας Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχε στόχο το βράδυ χθες, Δευτέρα, βιομηχανική εγκατάσταση  ανακοίνωσαν σήμερα (7/10/2025) οι τοπικές αρχές, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στην πόλη αυτή η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.800 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram, οι ρωσικές περιφερειακές αρχές δήλωσαν ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη “εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν” μέσα στον περίβολο μιας εταιρίας στη συνοικία Αντιπίνο, στην ανατολική πλευρά του Τιούμεν.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η Ουκρανία, επί του παρόντος, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου αποτέλεσε στόχο.

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο εμπόδισαν την “έκρηξη” των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά τοπικό μέσο ενημέρωσης, το MegaTioumen, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι μια δομή ψύξης επλήγη σε αυτό το διυλιστήριο.

Η περιφέρεια Τιούμεν, πλούσια σε υδρογονάνθρακες, βρίσκεται περισσότερα από 1.800 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τα ουκρανικά σύνορα. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναφέρεται σε αυτό το έδαφος από τότε που άρχισε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τους τελευταίους μήνες, σε απάντηση στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά του εδάφους της, η Ουκρανία προχώρησε σε πολλαπλά πλήγματα σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, κάτι που οδήγησε στην αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Τον Ιούνιο, ο ουκρανικός στρατός είχε επίσης πλήξει ρωσικές αεροπορικές βάσεις πολύ μακριά από το μέτωπο, στη Σιβηρία και στην Αρκτική, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν κρυφά στη Ρωσία.
