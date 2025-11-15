Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Γάζα, την πορεία της εκεχειρίας και το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.

15 Νοέ. 2025 22:00
Pelop News

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία αντάλλαξαν απόψεις για τη Γάζα, την εκεχειρία και τις προσπάθειες ανταλλαγής κρατουμένων.

Όπως αναφέρει το Κρεμλίνο, η συνομιλία περιλάμβανε αναφορά και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με τις δύο πλευρές να τονίζουν τη σημασία της σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Συρία, εξετάζοντας τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας και γεωπολιτικών εντάσεων.

