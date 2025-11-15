Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία αντάλλαξαν απόψεις για τη Γάζα, την εκεχειρία και τις προσπάθειες ανταλλαγής κρατουμένων.

Όπως αναφέρει το Κρεμλίνο, η συνομιλία περιλάμβανε αναφορά και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με τις δύο πλευρές να τονίζουν τη σημασία της σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Συρία, εξετάζοντας τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας και γεωπολιτικών εντάσεων.

