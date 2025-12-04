Πούτιν: «Θα πάρουμε όλο το Ντονμπάς με τη βία» – Πιέσεις για νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ

Σε μια ακόμη ένδειξη σκλήρυνσης της ρωσικής στάσης ενόψει των διεθνών διαπραγματεύσεων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς είτε με στρατιωτικά μέσα είτε με την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων. Η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απώλειας εδαφών, ενώ οι συζητήσεις Ρωσίας–ΗΠΑ για το περίγραμμα μίας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας συνεχίζονται, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανών απεσταλμένων στο Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι η ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022 ακολούθησε οκτώ χρόνια συγκρούσεων μεταξύ φιλορώσων αυτονομιστών και των ουκρανικών στρατευμάτων στο Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Στο απόσπασμα της συνέντευξης προς το India Today, που μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων είτε οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν».

Το Κίεβο ανταπαντά ότι δεν πρόκειται να παραδώσει εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν μπόρεσε να καταλάβει στο πεδίο της μάχης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Μόσχα δεν θα επιβραβευθεί για έναν πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της προσαρτημένης Κριμαίας, του συνόλου του Λουχάνσκ, άνω του 80% του Ντονέτσκ, περίπου του 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμημάτων των περιφερειών Χαρκόβου, Σούμι, Μικολάιφ και Ντνιπροπετρόβσκ. Στο Ντονέτσκ παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στο πλαίσιο επαφών με τις ΗΠΑ για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, η Μόσχα έχει επανειλημμένα θέσει ως πάγιο αίτημα τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ επιδιώκει και ανεπίσημη αναγνώριση από την Ουάσιγκτον των ρωσικών αξιώσεων. Το 2022, η Ρωσία ανακοίνωσε την προσάρτηση των περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια μέσα από δημοψηφίσματα που η Ουκρανία και η Δύση χαρακτήρισαν παράνομα και κατασκευασμένα.

Οι εξελίξεις έρχονται λίγο μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα έχει αποδεχθεί ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να συνεχιστούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, οι συζητήσεις βασίστηκαν σε προτάσεις που είχαν τεθεί νωρίτερα στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Η διπλωματική κινητικότητα συνεχίζεται, ενώ η αντιπαράθεση στο μέτωπο του Ντονμπάς παραμένει κεντρικό σημείο της σύγκρουσης.

