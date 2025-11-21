Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έλαβε το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την ειρήνευση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια τελική ειρηνική λύση.

Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων

Ωστόσο είπε ότι το κείμενο δεν είναι ακόμη αντικείμενο λεπτομερούς συζήτησης με τη ρωσική πλευρά. Διευκρίνισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν συζητούν απευθείας με τη Ρωσία για το ειρηνευτικό σχέδιο, γιατί το Κίεβο είναι αντίθετο με αυτή την προοπτική.

Η δήλωση του Ρώσου προέδρου για το σχέδιο είχε ως εξής: «Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Έχουμε αυτό το κείμενο. Το λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο. Η Ρωσία είναι έτοιμη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι και ικανοποιημένη από την τρέχουσα δυναμική της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, επισήμανε.

Ο Ρώσος πρόεδρος στις δηλώσεις του την Παρασκευή στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας είπε ακόμη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Είναι ένα σχέδιο «εκσυγχρονισμένο» μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, διευκρίνισε.

Επιπλέον ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να δείξει ευελιξία στην επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας.

Τέλος, επισήμανε ότι όλοι οι εταίροι της Ρωσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για πιθανές συμφωνίες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



