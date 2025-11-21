Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας

Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
21 Νοέ. 2025 20:18
Pelop News

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έλαβε το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την ειρήνευση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια τελική ειρηνική λύση.

Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων

Ωστόσο είπε ότι το κείμενο δεν είναι ακόμη αντικείμενο λεπτομερούς συζήτησης με τη ρωσική πλευρά. Διευκρίνισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν συζητούν απευθείας με τη Ρωσία για το ειρηνευτικό σχέδιο, γιατί το Κίεβο είναι αντίθετο με αυτή την προοπτική.

Η δήλωση του Ρώσου προέδρου για το σχέδιο είχε ως εξής: «Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Έχουμε αυτό το κείμενο. Το λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο. Η Ρωσία είναι έτοιμη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι και ικανοποιημένη από την τρέχουσα δυναμική της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, επισήμανε.

Ο Ρώσος πρόεδρος στις δηλώσεις του την Παρασκευή στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας είπε ακόμη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Είναι ένα σχέδιο «εκσυγχρονισμένο» μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, διευκρίνισε.

Επιπλέον ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να δείξει ευελιξία στην επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας.

Τέλος, επισήμανε ότι όλοι οι εταίροι της Ρωσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για πιθανές συμφωνίες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης
20:27 Πολύ ακριβά θα πληρώσει γυναίκα ιδιοκτήτρια περιπτέρου τα τσιγάρα που πούλησε σε ανήλικους
20:18 Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
20:11 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
20:00 Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
19:50 «Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό
19:32 «Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
19:22 Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!
19:11 Ο καιρός αύριο (22/11/2025): Καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και χιόνια σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
19:00 Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους
18:51 Σαλαμίνα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι των Παλουκιών
18:43 Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά
18:31 «Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα
18:18 Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής: Δέχτηκε 367 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο
18:11 Ο Πάνος Λούκας στον Peloponnisos FΜ: «Συμβολική η επιλογή των λαμπαδηδρόμων για τη Γέφυρα»
18:06 Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων
18:00 Κίνηση με αξιοπρέπεια: Παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή του Ράδιο Ταξί 18300
17:51 Η απάντηση του Στυλιανού Μπλέτσα για τα αιολικά Πάρκα στα Ακαρνανικά Όρη
17:44 Ονειρούπολη Δράμας: Η χαρά των παιδιών για τα Χριστούγεννα
17:37 Η Πάτρα καλεί τη Ναύπακτο να γκρεμίσει επικίνδυνο κτίριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ