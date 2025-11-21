Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων

Πλέον ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ουκρανικό με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις και να θέτει το πλαίσιο για την αποδοχή του σχεδίου των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ως καταληκτική προθεσμία για την αποδοχή ή όχι του ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων.

Όπως είπε, η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επιθυμεί να συνεχιστεί ο πόλεμος. Είπε ακόμα ότι δεν πρόκειται να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



