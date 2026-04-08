Υπάρχουν παραλίες που γεμίζουν από νωρίς φωτογραφίες, λίστες και αναρτήσεις. Και υπάρχουν κι εκείνες που μοιάζουν να αντιστέκονται, κρατώντας κάτι από την ηρεμία και τη γοητεία ενός πιο ανεπιτήδευτου καλοκαιριού. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει η Πράσσα της Κιμώλου, την οποία το Condé Nast Traveller περιλαμβάνει στις λιγότερο προβεβλημένες παραλίες της Ελλάδας που αξίζουν για όσους αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία.

Σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο, η παραλία ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της, ενώ η ίδια η Κίμωλος διατηρεί χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με πιο προβεβλημένους κυκλαδίτικους προορισμούς. Αυτό, όπως σημειώνεται, μεταφράζεται σε πιο ήσυχο κλίμα, λιγότερη πίεση από τον μαζικό τουρισμό και μια αίσθηση καλοκαιριού που παραμένει πιο ανθρώπινη και πιο ήρεμη.

Γιατί η Πράσσα τραβά το βλέμμα

Η πρώτη εικόνα είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς γιατί η Πράσσα συζητιέται τόσο. Η ανοιχτόχρωμη άμμος, τα καθαρά νερά και οι έντονες γαλάζιες αποχρώσεις δημιουργούν ένα τοπίο που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Ταυτόχρονα, η παραλία δεν στηρίζεται μόνο στην ομορφιά της, αλλά και σε αυτό που σήμερα αναζητούν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες: την αίσθηση ότι βρίσκονται κάπου όμορφα, χωρίς να πρέπει να το μοιραστούν με μισό καλοκαίρι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για την πρώτη διεθνή αναγνώριση της συγκεκριμένης ακτής. Τα Πράσσα είχαν ήδη βρεθεί στο προσκήνιο μέσα από ξένα δημοσιεύματα και ταξιδιωτικές λίστες που ανέδειξαν την περιοχή για την εξαιρετική καθαρότητα των νερών της. Σε σχετική κατάταξη που βασίστηκε σε περισσότερες από 2,4 εκατομμύρια δημόσιες κριτικές, η παραλία της Κιμώλου είχε αναφερθεί ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές παγκοσμίως για τα καθαρά νερά της.

Kimolos is a hidden gem in the Cyclades, boasting stunning beaches and crystal-clear waters. Explore Prassa Beach for its soft white sand and vibrant colors. Don’t miss out on this paradise!https://t.co/9O4xd4jbyw pic.twitter.com/10vQXYNbEv — Greek Boston (@GreekBoston) January 19, 2026

Η Κίμωλος που μένει λίγο πιο έξω από τον θόρυβο

Ίσως, όμως, το πιο δυνατό χαρτί να μην είναι μόνο η ίδια η παραλία, αλλά το συνολικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Η Κίμωλος δεν έχει ακόμη παραδοθεί στον ρυθμό και την ένταση που συχνά συνοδεύουν άλλα νησιά των Κυκλάδων. Και ακριβώς αυτό είναι που της δίνει το προνόμιο να προσφέρει ένα διαφορετικό είδος καλοκαιριού: πιο χαμηλόφωνο, πιο καθαρό, πιο κοντά στην ιδέα της απόδρασης που δεν εξαντλείται σε μια ωραία φωτογραφία.

Για όσους αναζητούν φέτος μια παραλία που να μην μοιάζει ήδη «χιλιοφορεμένη», η Πράσσα Κιμώλου έρχεται να θυμίσει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη μέρη που σε κερδίζουν όχι επειδή φωνάζουν, αλλά επειδή δεν χρειάζεται να το κάνουν. Και ίσως γι’ αυτό να έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

