Premier League: Νίκη για τη σωτηρία πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ ΒΙΝΤΕΟ

Η Νότιγχαμ βρέθηκε αντιμέτωπη με τους εφιάλτες της, ωστόσο σε ένα τέταρτο έκανε την ολική ανατροπή, επικράτησε εύκολα 4-1 της Μπέρνλι και βρέθηκε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και την Τότεναμ.

Έτσι, οι «Reds» πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League πήραν σημαντικό βαθμολογικό, αλλά και ψυχολογικό προβάδισμα. Κακό πρώτο μέρος, με την Νότιγχαμ να έχει την υπεροχή, αλλά όχι και τον τρόπο για να βρει δίχτυα.

Αντίθετα, η Μπέρνλι στην καλύτερή της στιγμή βρήκε δίχτυα και «πάγωσε» το City Ground. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρος ο Φλέμινγκ με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0 για την Μπέρνλι.

Η είσοδος του Ζεσους έδωσε ώθηση στη Νότιγχαμ, με τον Γκιμπς – Γουάιτ να ξεδιπλώνει στο τερέν το τεράστιο ταλέντο του. Ο Βρετανός φορ κατάφερε στο 62′ να φέρει το ματς στα ίσα, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 2-1. Η Νότιγχαμ ήταν καταιγιστική και στο 77′ ο Γκιμπς – Γουάιτ πέτυχε χατ τρικ για το 3-1. Οι γηπεδούχοι πίεσαν και στο 90+8′ ο Ζεσούς διαμόρφωσε το 4-1.

Ο αρχηγός το πήρε πάνω του. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη στη Λίβερπουλ στο ντέρμπι του Μέρσεσαϊντ, μετά από συναρπαστικό ματς στην έδρα της Έβερτον με 2-1, για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μο Σαλάχ άνοιξε το σκορ (29′), αλλά τα «ζαχαρωτά» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπέτο στο 54ο λεπτό. Ολα έδειχναν πως το ματς θα λήξει ισόπαλο, αλλά ο Ολλανδός σταρ είχε διαφορετική γνώμη και χάρισε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

