Πρεμιέρα για το σχέδιο αστυνόμευσης Ρομά: Στο πεδίο 473 αστυνομικοί και ειδικοί διαμεσολαβητές, στο πλάνο και η Δ. Ελλάδα

Η ΕΛΑΣ ενεργοποιεί ένα ευρύ πλέγμα αστυνόμευσης σε 152 σημεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την πρόληψη παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους καταυλισμούς Ρομά.

Η δράση ξεκινά από σήμερα σε 152 σημεία της χώρας σε 17 περιοχές -ανάμεσά τους η Αχαΐα, η Ηλεία και το Μεσολόγγι- με τη συμμετοχή 473 αστυνομικών και τη στήριξη ειδικά εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών. Σταδιακά αναμένεται να επεκταθεί σε όλη επικράτεια την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιδιώκει την εφαρμογή μιας ισορροπημένης πολιτικής που, όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «δεν θα ανεχθεί ζώνες παραβατικότητας, αλλά ούτε θα στιγματίσει ευάλωτες κοινότητες».

Το σχέδιο προβλέπει 24ωρη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους καταυλισμούς, με συνολική συμμετοχή 473 αστυνομικών, οι οποίοι υπάγονται στο λεγόμενο «ελληνικό FBI» — τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Η δράση καλύπτει περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Στερεά Ελλάδα (Θήβα, Χαλκίδα, Φθιώτιδα), η Θεσσαλία (Λάρισα, Καρδίτσα), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη), η Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες, Ημαθία), καθώς και η Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσολόγγι), τα Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα) και η Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία).

Η δεύτερη φάση του σχεδίου, που θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου, προβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος και στην Αττική, καθώς και την πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών που θα συνεργάζονται με τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας. Οι διαμεσολαβητές θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες των Ρομά και τις αστυνομικές δυνάμεις, διευκολύνοντας την επικοινωνία και την πρόληψη εντάσεων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας το σχέδιο στο Ηράκλειο, τόνισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και της ισονομίας σε κάθε περιοχή της χώρας. «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε “ειδικές ζώνες” πέρα από τον νόμο, αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευάλωτους πληθυσμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης πως η στρατηγική του Υπουργείου δίνει έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πηγές της παραβατικότητας και όχι μόνο τα αποτελέσματά της. «Η ισονομία και η πρόληψη ισχύουν για όλους — είτε ζουν στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες ανοχής ή περιοχές όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ συνδυάζει αστυνομική παρουσία, κοινωνική προσέγγιση και διαμεσολάβηση, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει ένα σταθερό πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά και του κράτους.

