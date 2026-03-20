Πρέβεζα: Αρνητικά όλα τα δείγματα για ευλογιά αιγοπροβάτων

Όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας είναι αρνητικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 50 κτηνοτροφικές μονάδες εντός της ζώνης προστασίας που είχε οριστεί γύρω από το αρχικό κρούσμα στη Βαλανιδοράχη. Συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν συνολικά 445 δείγματα σάλιου, τα οποία βρέθηκαν όλα αρνητικά για τον ιό της ευλογιάς των προβάτων και αιγών (Peste des Petits Ruminants – PPR).

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διασπορά της νόσου πέρα από το μοναδικό επιβεβαιωμένο περιστατικό που είχε εντοπιστεί αρχικά.

Παρά την καθησυχαστική εικόνα, οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου διατηρούν σε πλήρη ισχύ τα μέτρα επιτήρησης και βιοασφάλειας. Παραμένουν ενεργοί οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι και η απαγόρευση εισόδου/εξόδου ζώων από/προς τη ζώνη προστασίας, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για περαιτέρω δειγματοληψίες και παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εξάλειψη κάθε κινδύνου.

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



