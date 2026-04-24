Πρεβολαράκη: Επιστρέφει στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος

Η Μαρία Πρεβολαράκη θα επιστρέψει στην Ελλάδα από τα Τίρανα και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η οποία το 2025 είχε κατακτήσει το χρυσό, ηττήθηκε στον τελικό των 53κ. με 2-1 από την

Ουκρανή Γεφρεμοβα.

Η Πρεβολαράκη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.

Στην συνέχεια Ελληνίδα προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



