Πρεβολαράκη: Επιστρέφει στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος

Από τα Τίρανα και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης

24 Απρ. 2026 21:06
Pelop News

Η Μαρία Πρεβολαράκη θα επιστρέψει στην Ελλάδα από τα Τίρανα και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η οποία το 2025 είχε κατακτήσει το χρυσό, ηττήθηκε στον τελικό των 53κ. με 2-1 από την
Ουκρανή Γεφρεμοβα.

Η Πρεβολαράκη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.

Στην συνέχεια Ελληνίδα προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

