Σοκ με Αλκαράθ, γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετέχει στο Roland Garros

O Ισπανός σούπερ σταρ, Κάρλος Αλκαράθ, γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετέχει στο Roland Garros, με ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο Ισπανός τενίστας τραυματίστηκε στον δεξί καρπό και έτσι δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί το στέμμα του

Το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης ανακοίνωσε σήμερα (24/02) πως αποσύρει τη συμμετοχή του από την διοργάνωση. Ο 22χρονος τενίστας από τη Μούρθια είχε χτυπήσει δύο βδομάδες πριν στο ATP 500 της Βαρκελώνης και ο τραυματισμός του αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο, προκειμένου να συμμετάσχει στο φημισμένο παρισινό τουρνουά.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αλκαράθ κατέκτησε το Roland Garros τόσο πέρυσι, όσο και πρόπερσι, ενώ είναι κάτοχος συνολικά επτά Grand Slam, με τελευταίο το φετινό Australian Open.

