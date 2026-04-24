Η διαφορά ώρας στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014 με τη…ρεβάνς
Θα ξεκινήσει στις 19.30, το πρόγραμμα των ημιτελικών των play-offs της National League 1
Το πρωτάθλημα της National League 1 συνεχίζεται με την Γ’ Φάση των play-offs. Δείτε το πρόγραμμα του 1ου και του 2ου Ομίλου:
Πρώην του ΝΟΠ στο φημισμένο University of Berkeley στην Καλιφόρνια
1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
29/04/26 19.00 Α. ΖΟΥΠΑΣ ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ν1
29/04/26 20.00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ν2
2η Αγωνιστική
03/05/26 17.00 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ AO Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ Ν1
02/05/26 17.00 ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Ν2
3η Αγωνιστική
06/05/26 19.00 Α. ΖΟΥΠΑΣ ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (εάν χρειαστεί) Ν1
06/05/26 20.00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (εάν χρειαστεί) Ν2
4η Αγωνιστική
09/05/26 17.00 ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (εάν χρειαστεί) Ν2
5η Αγωνιστική
13/05/26 20.00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (εάν χρειαστεί) Ν2
2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
29/04/26 19.30 ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν3
29/04/26 19.30 ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ- ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 Ν4
2η Αγωνιστική
02/05/26 17.00 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. Ν3
02/05/26 17.00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014– ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ Ν4
3η Αγωνιστική
06/05/26 17.00 ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Ν3
06/05/26 19.30 ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (εάν χρειαστεί) Ν4
4η Αγωνιστική
10/05/26 17.00 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (εάν χρειαστεί) Ν3
5η Αγωνιστική
13/05/26 17.00 ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Ν3
*Το πρόγραμμα του 3ου Ομίλου της Γ’ Φάσης Play Off National League 1 θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της σειράς Ιωνικός Ιωνίας-Ελευθερούπολη.
