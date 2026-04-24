Πρώην του ΝΟΠ στο φημισμένο University of Berkeley στην Καλιφόρνια

Ο διεθνής με τις μικρές Εθνικής ομάδες πατρινός πολίστας, Ηλίας Αγγελόπουλος, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή και την καριέρα του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει την καριέρα του στο φημισμένο University of Berkeley.

Συγκεκριμένα εξασφαλίζοντας πλήρη υποτροφία θα αφήσει την Ελλάδα και θα γίνει πολίτης της Καλιφόρνια, στην οποία εδρεύει ο University of Berkeley. Ο Αγγελόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, αγωνίζεται στη θέση του φουνταριστού και φέτος φόρεσε το σκουφάκι της Βουλιαγμένης.

Στα 18 του χρόνια θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη! Μάλιστα λέγεται ότι η Βουλιαγμένη θα τον δηλώσει στο ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι εφόσον έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει στη χώρα μας θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να την ενισχύει.

Μετακομίζοντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Ηλίας Αγγελόπουλος θα γίνει ο δεύρερος πατρινός και πρώην του ΝΟΠ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ, αφού πέρυσι ακριβώς την ίδια διαδρομή ακολούθησε ο Απόστολος Γεωργαράς, επίσης διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες,

Θυμίζουμε ότι και ο Απόστολος Γεωργαράς ξεκίνησε από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, ακολούθως μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια είπε και αυτός το «ναι» στην πρόκληση των ΗΠΑ.

