Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague

Η Euroleague ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα για την κανονική διάρκεια της σεζόν 2025-2026. Σε αυτήν ξεχωρίζουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετική χρονιά και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια.

Οι υπόλοιποι παίκτες που συγκαταλέγονται στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις, ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια και ο Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η καλύτερη σεζόν στην καριέρα του Μιλουτίνοφ

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης «ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ολοκλήρωσε την κυριαρχία του Ολυμπιακού στη ρακέτα με μια σεζόν που έθεσε τα στάνταρ σε αποδοτικότητα και σωματική επιβολή κοντά στο καλάθι. Ο σέντερ ηγήθηκε της λίγκας στα ριμπάουντ με 7,1 ανά αγώνα, συμπεριλαμβανομένων 3,1 επιθετικών (κορυφαία επίδοση στη διοργάνωση), ενώ παράλληλα βρέθηκε στην κορυφή και στο ποσοστό ριμπάουντ, προσθέτοντας 10,6 πόντους ανά παιχνίδι με 69,2% στα δίποντα. Η επίδρασή του ξεπέρασε τα απλά νούμερα, καθώς συγκαταλέχθηκε στους κορυφαίους της λίγκας σε true shooting percentage (73,8%) και πόντους ανά κατοχή (1,33), καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση συνολικά στο PIR με 20,1.

Η παρουσία του Μιλουτίνοφ αποτέλεσε στήριγμα και στις δύο πλευρές του παρκέ, όπου η τοποθέτηση και η πειθαρχία του έκαναν το σκοράρισμα κοντά στο καλάθι ιδιαίτερα δύσκολο για τους αντιπάλους. Κατέγραψε πέντε double-doubles, πραγματοποίησε μερικές από τις κορυφαίες εμφανίσεις στα ριμπάουντ μέσα στη σεζόν και κέρδιζε σχεδόν τέσσερα φάουλ ανά αγώνα, ασκώντας συνεχή πίεση στις αντίπαλες φροντλάιν. Ως βασικός πυλώνας της κορυφαίας ομάδας της κανονικής περιόδου, αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή στην All-EuroLeague και επισφραγίζει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του».

MVP χρονιά για τον Βεζένκοφ

Για τον Σάσα Βεζένκοφ τονίζει ότι: «πραγματοποίησε άλλη μία σεζόν υψηλού επιπέδου, κερδίζοντας την τέταρτη συμμετοχή του στην All-EuroLeague First Team. Ο Βεζένκοφ ηγήθηκε της λίγκας στο performance index rating με 23,1 και κατέκτησε το βραβείο κορυφαίου σκόρερ “Alphonso Ford” με μέσο όρο 19,4 πόντους ανά αγώνα, συμβάλλοντας παράλληλα, ώστε ο Ολυμπιακός να τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 26–12.

Υπόδειγμα αποτελεσματικότητας και σταθερότητας, ο Βεζένκοφ σημείωσε διψήφιο αριθμό πόντων σε όλα εκτός από ένα από τα 34 παιχνίδια του και πέτυχε τουλάχιστον 20 πόντους σε 19 περιπτώσεις. Βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους ριμπάουντερ της διοργάνωσης με 6,6 ανά αγώνα και ηγήθηκε της EuroLeague με 23 παιχνίδια στα οποία είχε PIR 20 ή υψηλότερο. Αναδείχθηκε MVP του μήνα για τον Ιανουάριο και συγκέντρωσε τις περισσότερες διακρίσεις MVP της αγωνιστικής (τρεις συνολικά). Αυτή η τέταρτη παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα τον φέρνει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, ενισχύοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς φόργουορντ στην ιστορία της EuroLeague».

