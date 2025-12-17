«ΠΡΕΖΑΝΤΕ (στέκια)»: Η ωμή αυτοβιογραφική κατάθεση του Γιάννη Παρίς από την Πάτρα – Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Φαρφουλάς”

Μια αφοπλιστικά ειλικρινής αυτοβιογραφική αφήγηση για την ταυτότητα, τη βία, την υποκρισία και την επιμονή στην αλήθεια. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Παρίς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φαρφουλάς, φωτίζει τις σκοτεινές και ανείπωτες πλευρές της ζωής μιας τρανς γυναίκας στην ελληνική επαρχία.

17 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Από τις εκδόσεις Φαρφουλάς κυκλοφορεί το βιβλίο του Γιάννη Παρίς με τίτλο «ΠΡΕΖΑΝΤΕ (στέκια)», μια σύντομη αλλά πυκνή αυτοβιογραφική αφήγηση που δεν ζητά καμία άδεια και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Σε 94 σελίδες, ο συγγραφέας καταθέτει μια ζωή ειπωμένη ωμά, χωρίς φίλτρα, με λόγο άμεσο και βαθιά βιωματικό.

Το βιβλίο ανοίγει με έναν σκληρό, σχεδόν ποιητικό μονόλογο απέναντι στην «ψεύτρα επαρχία» – έναν τόπο που ποθεί στο σκοτάδι και απορρίπτει στο φως. Η επαρχία παρουσιάζεται ως χώρος υποκρισίας, καταστολής και βίας, αλλά και ως σκηνικό έντονων παθών, αντιφάσεων και βαθιάς μοναξιάς. Ο λόγος του Παρίς είναι εξομολογητικός, θυμωμένος, τρυφερός και ανελέητα ειλικρινής.

Στο δεύτερο μέρος, η αφήγηση αποκτά καθαρά αυτοβιογραφικά χαρακτηριστικά. Ο συγγραφέας μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τη φτώχεια, τη δουλειά καθαριότητας μαζί με τη μητέρα του, τις καθημερινές διαδρομές με τα πόδια, αλλά και για τη συνεχή μάχη επιβίωσης σε μια κοινωνία που δεν αντέχει την αλήθεια του «άλλου». Η εμπειρία της τρανς ζωής στην Ελλάδα περιγράφεται χωρίς εξωραϊσμούς: βία, διώξεις, κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και στιγμές αγάπης και αποδοχής.

Ο Γιάννης Παρίς δεν διεκδικεί οίκτο. Διεκδικεί χώρο. Μιλά για την υποκρισία μιας κοινωνίας που αποστρέφεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ανθρώπους που ζουν καταπιεσμένοι και σιωπηλοί, για μια ζωή που απαιτεί διαρκή αγώνα προκειμένου να ειπωθεί η αλήθεια χωρίς φόβο.

Στα βιογραφικά του στοιχεία αναφέρει ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, μια πόλη που σημάδεψε τη διαδρομή του. Παρά τα πολλαπλά χτυπήματα, όπως ο ίδιος σημειώνει, δεν έκρυψε ποτέ αυτό που ήταν. Δέχθηκε βία, κυνηγήθηκε, αλλά ταυτόχρονα αγαπήθηκε για την αλήθεια του. Και αυτήν την αλήθεια δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να υπερασπίζεται.

Το «ΠΡΕΖΑΝΤΕ (στέκια)» είναι ένα βιβλίο μικρό σε έκταση αλλά μεγάλο σε ένταση. Μια καταγραφή ζωής που δεν ζητά να γίνει αρεστή, αλλά να ακουστεί. Τον πρόλογο υπογράφει ο Νίκος Λέκκας.

Στοιχεία βιβλίου:
Γιάννης Παρίς, ΠΡΕΖΑΝΤΕ (στέκια)
Αυτοβιογραφική αφήγηση
Εκδόσεις Φαρφουλάς
ISBN: 978-618-5448-07-3
Διαστάσεις: 14×21 εκ.
Σελίδες: 94
Τιμή: 11,11 €
Πρόλογος: Νίκος Λέκκας

Ο Γιάννης Παρίς είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Ντέλα» (εκδ. Πολύχρωμος Πλανήτης, 2024).

