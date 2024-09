Πρίγκιπας Χάρι: Ουρλιάζει στον λαβύρινθο τρόμου μαζί με τον Τζίμι Φάλον ΒΙΝΤΕΟ

Ο δούκας του Σάσεξ πρίγκιπας Χάρι δέχτηκε την πρόσκληση του επιτυχημένου παρουσιαστή Τζίμι Φάλον και εμφανίστηκε με έναν διαφορετικό τρόπο στην εκπομπή του.

Συγκεκριμένα, αντί για μια κλασική συνέντευξη στις πολυθρόνες του πλατό, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε στο Tonightmares – έναν λαβύρινθο τρόμου που έφτιαξε ο Τζίμι Φάλον για το Halloween.

Οι δύο άνδρες φορούσαν κάμερες στο στήθος τους για να καταγράφονται από πρώτο χέρι οι αντιδράσεις τους.

Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ο Βρετανός γαλαζοαίματος ακούγεται ουκ ολίγες φορές να ουρλιάζει και να βρίζει καθώς τρομάζει από άτομα που εμφανίζονται μέσα από τις σκιές.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! 👻 🐼 #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 27, 2024