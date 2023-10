Πρίγκιπας Γουίλιαμ – πριγκίπισσα Κέιτ: Η αλλαγή στα social media που εντυπωσίασε τους θαυμαστές τους

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ έχουν εμπλουτίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα νέο χαρακτηριστικό «Rewind» στο οποίο βλέπουμε το ζευγάρι να εμβαθύνει στις μηνιαίες βασιλικές υποχρεώσεις του.

Πηγαίνοντας στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter) την Κυριακή, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεκίνησαν τη συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο με ένα μήνυμα που έγραφε: «Καλώς ήρθατε στο Σεπτέμβριο Rewind με τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Μέσα στο «νήμα» του Rewind , η ομάδα κοινωνικών μέσων του ζεύγους συμπεριέλαβε αποσπάσματα και φωτογραφίες από τις πολυάριθμες δημόσιες εμφανίσεις τους τον Σεπτέμβριο.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ, συμπεριελάμβαναν εικόνες από το ταξίδι του πρίγκιπα της Ουαλίας στη Νέα Υόρκη, φωτογραφίες της Κέιτ να συνομιλεί με την ομάδα ράγκμπι της Αγγλίας και πλάνα του βασιλικού ζεύγους που κάθεται για να συνομιλήσει με τον Μάικ Τίνταλ στο podcast του The Good, The Bad & The Rugby.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θυμήθηκαν επίσης τις επισκέψεις τους στο Μπόρνμουθ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ντέιβιντ στην Ουαλία, καθώς και στο Σόμερσετ – το σπίτι του Βασιλικού Ναυτικού Αεροσταθμού.

Οι θαυμαστές του ζεύγους φάνηκαν να αποδέχονται την καινοτομία, με έναν να σχολιάζει: «Αυτό το rewind είναι εξαιρετικό» ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Τέλεια επαναφορά, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κάθε μήνα παρακαλώ!»

Ένας τρίτος παρατήρησε: «Υπέροχη ιδέα, τη λατρεύω», αναμφίβολα και ο τέταρτος πρόσθεσε: «Όποιος και αν ήρθε με αυτό το κόνσεπτ, συγχαρητήρια. Μπράβο!»

Ήταν ένας πολυάσχολος μήνας για την Ουαλία. Την περασμένη εβδομάδα, η πριγκίπισσα Κέιτ συναντήθηκε με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες σε μια συνεδρία αισθητηριακού παιχνιδιού στο Sittingbourne του Κεντ.

Ο σκοπός της επίσκεψης της Κέιτ ήταν να μάθει για το έργο του National Portage Association, μιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας για παιδιά από τη γέννηση μέχρι την προσχολική ηλικία σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Welcome to the September Rewind with The Prince and Princess of Wales 👇

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 1, 2023