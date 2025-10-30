Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νίκη σε αγωγή κατά του Paris Match

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλτον, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, αναδείχθηκαν νικητές σε νομική διαμάχη με το γαλλικό περιοδικό Paris Match, το οποίο δημοσίευσε παπαράτσι φωτογραφίες της οικογένειας από ιδιωτικές διακοπές. Η απόφαση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης στο ίδιο το περιοδικό, επιβεβαιώνοντας την παραβίαση της ιδιωτικότητας του ζεύγους και των τριών παιδιών τους.

Η αγωγή κατατέθηκε τον Απρίλιο 2025, λίγες ημέρες μετά την έκδοση φωτογραφιών από χιονοδρομικό θέρετρο στις Γαλλικές Άλπεις, όπου η οικογένεια απολάμβανε χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το Paris Match, ιδιοκτησία του ομίλου πολυτελείας LVMH, είχε δημοσιεύσει άρθρο με εικόνες τραβηγμένες με τηλεφακό, προκαλώντας την αντίδραση του Kensington Palace.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου του Nanterre στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, η δημοσίευση του άρθρου και των φωτογραφιών, καθώς και η ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα του περιοδικού, παραβίασαν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την εικόνα του πρίγκιπα, της πριγκίπισσας και των παιδιών τους, πρίγκιπα Τζορτζ (12 ετών), πριγκίπισσας Σαρλότ (10 ετών) και πρίγκιπα Λούις (7 ετών).

Ο Ουίλιαμ, μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’ και πρώτος στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του εκτός επίσημων υποχρεώσεων. «Οι Υψηλότητές τους ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ είναι αφοσιωμένοι στην προστασία του ιδιωτικού οικογενειακού χρόνου τους και στην εξασφάλιση ότι τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς υπερβολική επιθεώρηση και παρέμβαση», δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού.

Πρόκειται για τη δεύτερη νίκη του ζεύγους σε αγωγή κατά γαλλικού εντύπου. Το 2012, είχαν κερδίσει παρόμοια υπόθεση εναντίον του Closer, το οποίο είχε δημοσιεύσει ημίγυμνες φωτογραφίες της Κέιτ από ιδιωτικές διακοπές σε βίλα της νότιας Γαλλίας, αποζημιωθέντες με δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η ευαισθησία του Ουίλιαμ για τέτοια ζητήματα εντείνεται από την τραγωδία της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία έχασε τη ζωή της σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, ενώ καταδιωκόταν από παπαράτσι. Ο ίδιος και ο αδελφός του, πρίγκιπας Χάρι, έχουν καταφύγει πολλές φορές στη δικαιοσύνη για παρόμοιες παραβιάσεις, ενώ βρετανικά ΜΜΕ ακολουθούν ανεπίσημη συμφωνία να σέβονται την ιδιωτικότητα των παιδιών τους, ανταλλάσσοντας με περιστασιακές επίσημες εικόνες.

Στην προκειμένη περίπτωση, το ζεύγος προτίμησε την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης αντί για οικονομική αποζημίωση, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής παρόμοιων ενεργειών.

