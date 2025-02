«Πρόεδρε Τραμπ, ο Πούτιν είναι δικτάτορας» – Ανατροπή από τη φιλοτραμπική New York Post

Μια αιχμηρή παρέμβαση που σηματοδοτεί αποστασιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε η New York Post, μία από τις πιο φιλικές εφημερίδες προς τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Με ένα πρωτοσέλιδο-φωτιά, η εφημερίδα χαρακτήρισε «δικτάτορα» τον Βλαντιμίρ Πούτιν, συνοδεύοντας τον τίτλο με μια μεγάλη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου και μια ουκρανική σημαία.

Η εφημερίδα, αν και αναγνωρίζει την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, απορρίπτει τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, τονίζοντας πως «ο Πούτιν και όχι ο Ζελένσκι ξεκίνησε τον πόλεμο». Σε άρθρο του ο Douglas Murray, παρουσιάζει δέκα αλήθειες που –όπως σημειώνει– «κάθε Αμερικανός ψηφοφόρος πρέπει να γνωρίζει».

Today’s cover: Mr. President: Putin is THE dictator and 9 other Ukraine-Russia war truths we ignore at our peril https://t.co/x4XMTe9l2g pic.twitter.com/6Jo7ubR4wo

— New York Post (@nypost) February 21, 2025