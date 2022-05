Πρόεδρος Φιλανδίας: Ελπίζει σε μια γρήγορη επικύρωση της αίτησης ένταξης στο ΝΑΤΟ

Σε μια γρήγορη επικύρωση των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ θα αποτελούσε βοήθεια στην διαδικασία, δήλωσε ο Φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο. «Εάν έχετε μια γρήγορη διαδικασία εκεί, βοηθά την όλη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την όλη διαδικασία», τόνισε ο Νινίστο σε δημοσιογράφους στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την Σουηδή πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε ο Φινλανδός πρόεδρος.

Η Σουηδία και η Φινλανδία θα καταθέσουν αύριο, Τετάρτη, τις αντίστοιχες αιτήσεις τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ, δήλωσε νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου η Σουηδή πρωθυπουργός στη Στοκχόλμη.

Ο Νιινίστο και η Άντερσον αναμένεται να συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ανακοίνωσε η αμερικανική προεδρία.

Παράλληλα η Άντερσον ανέφερε ότι η Στοκχόλμη είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία για την αίτησή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να επιδιώξει να επιλύσει όποια ζητήματα έχει η Άγκυρα αναφορικά με το αίτημά της αυτό.

«Αναζητούμε επαφή με την Τουρκία και είμαστε έτοιμοι να… ταξιδέψουμε στην Τουρκία για να συζητήσουμε και να δώσουμε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα υπάρχουν», είπε.

«Στη Σουηδία και στη Φινλανδία συμφωνούμε επίσης να πάμε χέρι χέρι διά μέσου ολόκληρης αυτής της διαδικασίας και θα καταθέσουμε αύριο μαζί την αίτηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με τον Φινλανδό πρόεδρο Σαούλι Νιινίστο στη σουηδική πρωτεύουσα.

Μακρόν: Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ανακοίνωση του χαιρετίζει και υποστηρίζει τις αποφάσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας οι οποίες όπως υπογραμμίζει προέρχονται από δύο πολύ στενούς ευρωπαίους εταίρους»

«Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας καθώς και της Ευρώπης και του ευρωατλαντικού χώρου» ανέφερε ο Μακρόν.

