Προφυλακιστέοι και οι 12 κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, και οι δώδεκα συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης, με τις Αρχές να αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η δράση τους φέρεται να εκτεινόταν ακόμη και σε σχολεία.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων, ανάμεσά τους και έξι ανήλικοι, ολοκληρώθηκαν έπειτα από μαραθώνια διαδικασία τα ξημερώματα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση όλων των εμπλεκομένων, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι προχωρούσαν σε πώληση ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας ότι είναι οι ίδιοι χρήστες και όχι διακινητές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αναφορές σε διακίνηση ουσιών σε χώρους όπου βρίσκονται ανήλικοι, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

