Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης – «Δύο χαστούκια έδωσα»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του, Νεκταρίας. Ο άνδρας, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η διερεύνηση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνεχίζεται.

Στην απολογία του ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τη Νεκταρία δύο φορές με χαστούκι, υποστηρίζοντας όμως ότι ο θάνατός της δεν προήλθε από δικά του χτυπήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, με αποτέλεσμα να έχει αποσυρθεί από την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες, ενώ οι πόνους και η κατάσταση της υγείας της οφείλονταν σε προχωρημένη κίρρωση ήπατος.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε την ημέρα του θανάτου της στις 28 Φεβρουαρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει με καθημερινές ανάγκες, όπως κλύσματα και τροφή για τα κατοικίδια, ενώ όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στο έδαφος και νεκρή, καλώντας αμέσως σε βοήθεια.

Στην αρχή του υπομνήματός του ο 38χρονος αναφέρθηκε στη γνωριμία τους πριν από δύο χρόνια, στις προσπάθειές του να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ από τη Νεκταρία και στη διαρκή εξάρτησή της, η οποία όπως υποστηρίζει οδήγησε στην επιδείνωση της υγείας της.

Ο κατηγορούμενος σημείωσε ακόμη ότι η εκλιπούσα δημιουργούσε σύγχυση σχετικά με πιθανή εγκυμοσύνη, κάτι που, όπως υποστηρίζει, απέκρυπτε σκοπίμως για να καλύψει την εξάρτησή της από το αλκοόλ.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει την προχωρημένη κίρρωση ήπατος ως αιτία θανάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



