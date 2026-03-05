Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης – «Δύο χαστούκια έδωσα»

Στην απολογία του ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τη Νεκταρία δύο φορές με χαστούκι, υποστηρίζοντας όμως ότι ο θάνατός της δεν προήλθε από δικά του χτυπήματα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης - «Δύο χαστούκια έδωσα»
05 Μαρ. 2026 21:28
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του, Νεκταρίας. Ο άνδρας, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η διερεύνηση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνεχίζεται.

Στην απολογία του ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τη Νεκταρία δύο φορές με χαστούκι, υποστηρίζοντας όμως ότι ο θάνατός της δεν προήλθε από δικά του χτυπήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, με αποτέλεσμα να έχει αποσυρθεί από την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες, ενώ οι πόνους και η κατάσταση της υγείας της οφείλονταν σε προχωρημένη κίρρωση ήπατος.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε την ημέρα του θανάτου της στις 28 Φεβρουαρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει με καθημερινές ανάγκες, όπως κλύσματα και τροφή για τα κατοικίδια, ενώ όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στο έδαφος και νεκρή, καλώντας αμέσως σε βοήθεια.

Στην αρχή του υπομνήματός του ο 38χρονος αναφέρθηκε στη γνωριμία τους πριν από δύο χρόνια, στις προσπάθειές του να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ από τη Νεκταρία και στη διαρκή εξάρτησή της, η οποία όπως υποστηρίζει οδήγησε στην επιδείνωση της υγείας της.

Ο κατηγορούμενος σημείωσε ακόμη ότι η εκλιπούσα δημιουργούσε σύγχυση σχετικά με πιθανή εγκυμοσύνη, κάτι που, όπως υποστηρίζει, απέκρυπτε σκοπίμως για να καλύψει την εξάρτησή της από το αλκοόλ.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει την προχωρημένη κίρρωση ήπατος ως αιτία θανάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Έξυπνα ξυπνητήρια: Από «ανατολή» στο υπνοδωμάτιο μέχρι ηλεκτροσόκ και… πρόστιμα
22:44 Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης» – Πυραυλικός πόλεμος σε πολλά μέτωπα
22:43 Έρχονται πρόστιμα για σχεδόν 300.000 οδηγούς: «Βροχή» ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
22:31 Το μυστήριο λιβάδι των κρόκων: Εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια σηματοδοτούν κάθε χρόνο την άνοιξη στη βρετανική ύπαιθρο
22:23 Γρίπη: 6 νέοι θάνατοι και 140 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Χαμηλά επίπεδα COVID-19
22:13 ΠΑΟΚ: Δύσκολα με τον Ολυμπιακό ο Γιακουμάκης – Προπονήθηκε ο Τάισον
22:01 Παντελής Τουτουντζής: Είπαμε στα παιδιά μας ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες
21:52 Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών
21:44 16χρονη Λόρα: Παραμένει στη δομή φιλοξενίας στη Γερμανία, αρνείται επαφή με την οικογένεια
21:36 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση για τους γιατρούς σε μικρά νησιά – 1.500 ευρώ επιπλέον τον μήνα
21:29 Πάτρα: Μπλοκαρισμένες μπάρες τρένου στην Παραλία – Οδηγοί περνούν με κίνδυνο
21:28 Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης – «Δύο χαστούκια έδωσα»
21:20 Άμστερνταμ: Γιατί η άνοιξη θεωρείται η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε
21:12 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων
21:04 «Ο παππούς και η γιαγιά θέλουνε μια αγκαλιά» από την Αγγελική Μάνου
20:56 Εκκένωση περιοχών στον Λίβανο μετά από προειδοποίηση των IDF
20:48 Πεσκόφ: «Η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο»
20:40 Η βραδιά που η Κριστίνα Άπλγκεϊτ άφησε τον Μπραντ Πιτ στα MTV VMAs και έφυγε με ροκ σταρ
20:40 Ναύπλιο: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου Νορβηγού τουρίστα στον λόφο του Προφήτη Ηλία
20:32 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Διπλωματία ή Αλάτι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ