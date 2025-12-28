Πρώην διεθνής Άγγλος της Λίβερπουλ κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλάκισης

Πρώην διεθνής Άγγλος της Λίβερπουλ κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλάκισης
28 Δεκ. 2025 11:40
Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία, με τις σοβαρές νομικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο Άντι Κάρολ.

Ο 36χρονος άλλοτε φορ των Νιούκαστλ και Λίβερπουλ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη, με τους Άγγλους να μην δημοσιοποιούν όλες τις λεπτομέρειες τις υπόθεσης για νομικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, ο Κάρολ συνελήφθη τον Απρίλιο, ενώ το φερόμενο περιστατικό παραβίασης φέρεται να έλαβε χώρα έναν μήνα νωρίτερα, τον Μάρτιο. Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ, λίγο μετά την άφιξή του από τη Γαλλία, μπροστά μάλιστα σε άλλους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στον χώρο.

Η αστυνομία του Έσσεξ επιβεβαίωσε επίσημα την υπόθεση, αναφέροντας ότι ο Κάρολ, κατηγορείται για παραβίαση δικαστικής εντολής και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Τσέλμσφορντ στις 30 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη εντολή αποτελεί αστική δικαστική πράξη, όπως τονίζει η «Sun», που συνήθως απαγορεύει σε ένα άτομο να πλησιάζει συγκεκριμένο πρόσωπο ή μία διεύθυνση. Η παραβίασή της μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη και ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη.

