Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000

Να δικαιολογήσει τις αποφάσεις πληρωμών σε «μαϊμού» δικαιούχους μεταξύ των οποίων και τις παράνομες, όπως αποδείχθηκε, καταβολές 800.000 ευρώ στην 73χρονη από την Κοζάνη επιχείρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος.

Καταθέτοντας ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση υποστήριξε ότι ορθώς η ένσταση της 73χρονης έγινε αποδεκτή από τον Οργανισμό επι των ημερών του και της καταβλήθηκαν τα χρήματα γιατί – όπως είπε – η δικαιούχος εμφάνισε πάνω από 1.000 μισθωτήρια που αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν περισσότερα από 4.000 στρέμματα.

Υπενθυμίζεται πως οι διάδοχοι του κ. Σημανδράκου στον οργανισμό, Νίκος Σαλάτας και Κυριάκος Μπαμπασίδης, καταθέτοντας στην εξεταστική προχώρησαν σε βαρύτατες καταγγελίες για πράξεις και παραλήψεις επί ημερών του αλλά και για τη δράση της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου η οποία σήμερα λειτουργεί ως «καθοδηγητής» των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Οι δύο μάρτυρες αποκάλυψαν ότι στο συρτάρι της κυρίας Τυχεροπούλου εντοπίστηκε σειρά εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν. Μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της ευνοϊκής μεταχείρισης ήταν και η 73χρονη από την Κοζάνη η οποία – όπως είπαν – εισέπραξε 800.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα βοσκότοπου στην κατοχή της.

Μέσω του ίδιου παράνομου μηχανισμού – σύμφωνα πάντα με τους μάρτυρες – πληρώθηκαν συνολικά 13 δικαιούχοι οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

Ωστόσο, ο κ. Σημανδράκος επιχείρησε να «καλύψει» πλήρως τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Από αυτές οι ιεραρχικές – αν θυμάμαι – ο μεγαλύτερος αριθμός κατατέθηκε επι θητείας του κ. Μελα. Ήταν δηλαδή από το 2021 και μετά. Αφορούσαν δικαιούχους που κατέθεσαν ενστάσεις γιατί εντοπίστηκαν προβλήματα από ελέγχους, οι ενστάσεις ακυρώθηκαν και κατόπιν έκαναν ιεραρχικές προσφυγές. Αυτές πήγαν στην Επιτροπή Ενστάσεων αλλά τα μέλη της επιτροπής δεν έκαναν την δουλειά τους. Το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί εκεί. Η Επιτροπή όμως διαβίβασε τις ιεραρχικές στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα να λιμνάσουν. Υπήρξαν ενοχλήσεις από τους δικαιούχους. Κάποιος έπρεπε να τις προχωρήσει. Κάποιες ιεραρχικές προχώρησαν και κάποιες όχι. Όταν είσαι σε τέτοιες θέσεις ευθύνης πρέπει να πάρεις απόφαση αντί να μην παίρνεις πρόφαση» είπε ο μάρτυρας.

Ειδικά για την περίπτωση της 73χρονης από την Κοζάνη είπε: «για την Σ.Π. την 73χρονη έχει γίνει πολύς λόγος. Κακώς διαπομπεύτηκε και αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα. Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη προέκυψε, αν θυμάμαι, το 2016-18 γιατί τότε το πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό ενοικιαστηρίων (σ.σ. μισθωτήρια εκτάσεων που εμφάνιζαν ως βοσκότοπους). Η συγκεκριμένη είχε περίπου 1.000 και κάτι μισθωτήρια και δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση με αποτέλεσμα να της υποβληθεί πρόστιμο. Πήγε στην Επιτροπή ελέγχου αλλά η επιτροπή αντί ελέγχου προτίμησε να στείλει τον φάκελο στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του δικαιούχου. Η δικαιούχος προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ενώ στην συνέχεια υποστήριξε ότι η 73χρονη προκειμένου να αποδείξει ότι δικαιούται την αστρονομική επιδότηση «κατέθεσε δικαιολογητικά όπως αποδείξεις κατανάλωσης καυσίμων 25.000 ευρώ το χρόνο ή πληρωμές για ανταλλακτικά 130.000 ευρώ. Συνεπώς δείχνει ότι υπάρχει κίνηση στην δραστηριότητα. Δεν είναι μια παραγωγός που απλά κάνει μια δήλωση. Δηλώνει 4.000 στρέμματα, 1000 στρέμματα σκληρό σιτάρι και 13 στρέμματα αρωματικά φυτά. Εμφανίζει ενοικιαστήρια ύψους 50.000 ευρώ».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Σημανδράκος είπε ότι ο οργανισμός επί ημερών του δεν κρατούσε διπλό πρωτόκολλο ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερεύνησε την δική του περίοδο και έκρινε ότι όλα έγιναν με τις βέλτιστες πρακτικές.

