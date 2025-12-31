Προκλήσεις και προσδοκίες

Το 2026 ξεκινά με προσδοκίες που διαμορφώνονται από μια σύνθετη ελληνική πραγματικότητα, όπου η σταθερότητα συνυπάρχει με διαρκείς προκλήσεις. Η οικονομία δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, ωστόσο το κόστος ζωής, η στεγαστική πίεση και οι ανισότητες παραμένουν βασικά ζητούμενα για τα νοικοκυριά. Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση καλείται να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε απτά αποτελέσματα. Παράλληλα, η κοινωνία προσδοκά ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το 2026 δεν αντιμετωπίζεται ως χρονιά μεγάλων υποσχέσεων, αλλά ως έτος στο οποίο η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η κοινωνική συνοχή θα κρίνουν την πορεία της χώρας και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

12:54 Μέτρα 2026: Φοροελαφρύνσεις σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις μισθών και στοχευμένες ενισχύσεις
12:48 Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
12:40 Ανάκληση ξανθής σταφίδας από τον ΕΦΕΤ λόγω ωχρατοξίνης Α
12:32 Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο
12:22 Πάτρα: Βρέθηκε λύση για τον άστεγο Νίκο που ζούσε στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας
12:14 Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα
12:08 Θεόδωρος Βασιλόπουλος: «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο»
12:02 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του
11:50 Το βότανο που αντικαθιστά το αλάτι!
11:39 Σύλληψη Παλαιστίνιου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για πλαστές φοιτητικές κάρτες
11:38 Πιάστηκαν με ποσότητα κάνναβης στο Αγρίνιο, δυο συλλήψεις
11:38 Eurostar: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις δρομολογίων, στον «αέρα» επιβάτες
11:26 Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
11:25 Οι πρώτες εικόνες με χιονισμένα τοπία στη χώρα, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ΦΩΤΟ
11:14 Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων 44.5000 ευρώ από σπίτι στο Αγρίνιο
11:13 Πάτρα: Νοσοκομεία σε επιφυλακή για γρίπη και ιώσεις – Προσοχή στα συμπτώματα
11:02 Εγκλημα Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του 60χρονου γιου, οι μαρτυρίες και η προφυλάκιση
10:55 «Λαμπάδιασε» βυτιοφόρο στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Σερρών, έκλεισε η οδός
10:51 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, τρεις τραυματίες
