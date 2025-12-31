Προκλήσεις και προσδοκίες

Το 2026 ξεκινά με προσδοκίες που διαμορφώνονται από μια σύνθετη ελληνική πραγματικότητα, όπου η σταθερότητα συνυπάρχει με διαρκείς προκλήσεις. Η οικονομία δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, ωστόσο το κόστος ζωής, η στεγαστική πίεση και οι ανισότητες παραμένουν βασικά ζητούμενα για τα νοικοκυριά. Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση καλείται να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε απτά αποτελέσματα. Παράλληλα, η κοινωνία προσδοκά ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το 2026 δεν αντιμετωπίζεται ως χρονιά μεγάλων υποσχέσεων, αλλά ως έτος στο οποίο η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η κοινωνική συνοχή θα κρίνουν την πορεία της χώρας και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

